Iván Mejía arremetió contra el presidente de la Dimayor: “Mucha lagartería y poco talento”

Iván Mejía lanzó nuevas críticas contra el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo.

El periodista colombiano, Iván Mejía, ha acostumbrado a sus seguidores a lanzar constantes pullas a través de sus redes sociales. Dirigentes, jugadores y entrenadores no se han salvado de sus declaraciones, las cuales, habitualmente, generan polémica en el mundo deportivo.

Los escándalos en torno a la Dimayor, la entidad encargada de administrar y reglamentar los torneos de fútbol en Colombia, también han dado de qué hablar en los últimos tiempos. Mucho se recuerda, por ejemplo, el partido entre Llaneros y Unión Magdalena, en el cual se llegó a hablar sobre un presunto amaño. Los jugadores del equipo de Villavicencio terminaron perdiendo el encuentro y, con ello, el ‘Ciclón Bananero’ consiguió el ascenso a Primera División.

Mejía volvió a despacharse contra el presidente de Dimayor:

La administración de Fernando Jaramillo, quien preside la Dimayor, no ha sido bien vista por Iván Mejía. Así lo evidenció en la madrugada de este miércoles con una publicación en su cuenta de Twitter, donde aseguró que la entidad se mueve “de escándalo en escándalo”.

“Jaramillo no ha hecho nada a nivel comercial, no ha conseguido dinero, nula gestión deportiva. La Dimayor anda al garete y están pasando cosas nunca antes vistas. Mucha lagartería, sumisión a Serpa y poco talento”, manifestó en el tweet, que ha tenido comentarios positivos entre algunos usuarios.

No obstante, esta no es la primera vez que el periodista deportivo arremete contra el dirigente colombiano. De hecho, hace una semana lanzó otro trino criticando la gestión actual y la ‘falta de ideas’: “Dos años después de nombrado, Fernando Jaramillo no tiene nada para mostrar como presidente de Dimayor”.

Y agregó que este es “un lobbystas, subordinado de Serpa, sin ideas, sin gestión, pero político para quedar bien con todos. Repartiendo migajas y consiguiendo voticos”.

Nueva polémica en el fútbol colombiano:

Otro hecho más reciente también ‘salpicaría’ a la entidad deportiva, y tiene que ver con la información revelada por el periodista, Javier Hernández Bonnet, en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio. Según explicó, hubo un incumplimiento en la inscripción de jugadores en el encuentro entre Fortaleza y Real Cartagena, disputado el pasado 1 de febrero en el estadio olímpico Jaime Morón.

De acuerdo con el reglamento de la Dimayor, en el artículo 25, “para la actuación válida de un jugador, delegado o miembro de cuerpo técnico, será necesaria la aprobación de su inscripción con una antelación no menor a 4 horas de la hora programada para el inicio del partido”. Pero, al parecer, Fortaleza habría hecho la inscripción de un futbolista con dos horas de anticipación, acción que fue validada por Dimayor.

“Fortaleza se movió muy rápido y de cierta manera concilió con Real Cartagena, este le perdonó el abuso a Fortaleza, pero hay otros competidores de la B que tienen en la mira a Fortaleza”, expresó Bonnet en el espacio radial, agregando que, a raíz de esos diálogos, el suceso no pasó a mayores.

De momento no se han tomado acciones sobre este caso, pues se encuentra bajo investigación. Se espera que en la próxima asamblea de la Dimayor haya una respuesta formal ante los reclamos de otros clubes en la Primera B.

En el torneo de ascenso se han disputado cuatro fechas, teniendo como líder a Leones, que todavía tiene un encuentro pendiente ante Boyacá Chicó este miércoles. El conjunto antioqueño acumula nueve puntos, seguido de Real Cartagena con ocho unidades; y Bogotá FC, que también suma ocho. La quinta fecha iniciará el viernes con dos compromisos: Tigres ante Bogotá, y Barranquilla midiéndose contra Atlético FC.

