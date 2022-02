“Cobardes” y “oportunistas”: Rafael Dudamel se despachó contra quienes critican al Deportivo Cali

Rafael Dudamel lanzó duros comentarios contra los críticos del Deportivo Cali. Foto: cortesía Dimayor

Deportivo Cali atraviesa un presente muy complicado en la Liga BetPlay 2022-I. El conjunto ‘Azucarero’ completó uno de los peores inicios de un vigente campeón en el fútbol colombiano, siendo último en la tabla de posiciones con apenas tres puntos en seis jornadas disputadas. Una victoria y cinco derrotas han llevado a la institución a recibir múltiples críticas tanto de la hinchada como de otros sectores de la opinión pública.

El primero en ‘poner la cara’ por los malos resultados del equipo ha sido el técnico, Rafael Dudamel, artífice de la décima estrella conseguida en el torneo anterior. En las ruedas de prensa, el venezolano ha defendido al grupo de jugadores, indicando que, así como el año pasado “estábamos dulces y todo nos salía bien, hoy no estamos ligando”. Además, el estratega tampoco ha puesto en duda el profesionalismo del plantel, como se ha señalado previamente.

Sin embargo, en entrevista con el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, Dudamel le envió este martes un claro mensaje a todos los que han criticado al Cali por su presente. “Tengo identificados quiénes son los cobardes, tengo identificados quiénes son los oportunistas”, sostuvo el ex técnico de la selección de Venezuela, Atlético Mineiro y Universidad de Chile.

Y posteriormente manifestó: “Los cobardes se agazapan y esperan estos momentos para salir a hablar; los amigos están siempre, después los oportunistas se acomodan al resultado y esperan estos momentos para revolcarse en el lodo, disfrutando de estos momentos del profesional del fútbol”.

Aunque el entrenador venezolano afirmó que las críticas siempre van a existir, hay sectores que disfrutan resaltando los aspectos negativos. “Esto forma parte del juego, yo me gano la vida como un técnico profesional y hay quienes se ganan la vida hablando mal del profesional del fútbol. Y aquellos que hablan mal, hablan desde la miseria en la que viven”, concluyó.

El resultado que detonó los señalamientos fue la reciente derrota ante Millonarios (2-0) en el estadio de Palmaseca por la sexta jornada de la liga. Las anotaciones de Diego Herazo, de penal (45’), y Eduardo Sosa (63’) significaron la quinta caída en esta campaña, que empezó con otra derrota ante Jaguares el pasado 23 de enero.

Millonarios superó al Deportivo Cali y ascendió a las primeras posiciones de la Liga BetPlay 2022-I. Foto: cortesía

Dentro de las cuestiones sobre las cuales Dudamel ha expresado su descontento es con el tema del arbitraje. En la rueda de prensa aplaudió el desempeño del conjunto ‘Embajador’, sin embargo, aseveró que al club lo están “manoseando”, a partir de las decisiones que toman los colegiados en los partidos.

“Reconocemos el buen triunfo de Millonarios, un equipazo, que ha ganado bien, no tenemos excusas. Pero sí puedo decir también algo, que es que no me está gustando la manera como nos están manoseando. Nos están manoseando, nos anularon un gol el otro día contra Tolima en la Superliga que fue legítimo, hoy ante la más mínima acción nos amonestaron y nos están manoseando, entonces hay que tener mucho cuidado”, sentenció el pasado domingo.

El próximo compromiso del Cali será este jueves, midiéndose ante Deportivo Pasto en condición de visitante. El pitazo inicial será a partir de las 6:10 p.m.

Así avanza la fecha 7 de la Liga BetPlay:

La jornada comenzó con con la victoria de Atlético Bucaramanga frente a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada. La solitaria anotación de Kevin Pérez al minuto 67′ sentenció el marcador, aunque no sin polémica. Al 78′, varios simpatizantes del ‘Ciclón Bananero’ invadieron la ancha para agredir verbal y fisicamente a los futbolistas del equipo.

El encuentro no se pudo finalizar, ya que en el escenario deportivo no había garantías de seguridad para los jugadores, quienes tuvieron que ser retirados de manera forzosa hacia los camerinos.

Atlético Nacional y Envigado cerraron la programación de este miércoles en el estadio de Ditaires, en Itagüí. Los ‘Verdolagas’ terminaron llevándose una nueva victoria 2-1 gracias a los tantos de Giovanni Moreno (45’) y Jefferson Duque en un cobro de pena máxima (63’). El descuento de la ‘Cantera de Héroes’ había llegado por un autogol del portero, Aldair Quintana (48’).

