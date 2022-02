“No se apliquen biopolímeros”: el mensaje de La Segura tras ser sometida a una nueva cirugía

Foto: Instagram @La_Segura

Tal y como lo había anunciado hace algunas semanas, Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, fue sometida a una segunda cirugía el pasado sábado, por medio de la cual le fueron extraídos los biopolímeros que inyectó en su cuerpo hace varios años.

“Este video es para concientizarlos y nunca se pongan biopolímeros. Yo ya voy por la segunda operación y esto no me gusta”, comentó la joven caleña a los minutos de haber despertado y en medio del efecto de la sedación.

Cabe mencionar que todos estos procedimientos son el resultado de una serie de exámenes, con los cuales expertos médicos buscan, entre otras cosas, eliminar los dolores crónicos que sufría La Segura en sus extremidades y que no le dejaban ni siquiera caminar.

Y aunque la peligrosa sustancia le fue inyectada hace varios años y el 30 % de sus glúteos se mostraban comprometidos, no se le habían podido retirar los biopolímeros porque todavía no hay un diagnóstico definido y La Segura es una paciente con varias complicaciones.

“No era adecuado operar tan rápido porque no hay una certeza absoluta de que sea esto lo que me esté causando los dolores, aunque por supuesto hay que retirarlos. Y yo no tengo certeza absoluta de que sean los biopolímeros pero yo siempre en mi corazón así lo he sentido”, explicó hace varias semanas.

Por último, Natalia Segura reiteró que para poder recuperarse del todo necesita estar enfocada plenamente en su salud, por lo cual decidió hacer una “pausa” en su labor como creadora de contenido digital.

“Yo he intentado hacer uno que otro video para no abandonar lo que amo hacer y lo que he luchado por tanto tiempo, pero ya no puedo más, al menos por ahora y hasta que esta pesadilla termine. A nivel emocional también me está afectando esto porque me da ansiedad ver parados mis proyectos y tantas cosas que tenía ¡No estoy bien!, entonces voy a intentar volver cuando lo esté y espero que estén aquí cuando yo vuelva para seguirla rompiendo porque esto no es un retiro”, concluyó.

La lucha contra los biopolímeros en Colombia

En el país son cientos las mujeres víctimas de esta sustancia y quienes la aplican, por lo que José Daniel López, representante a la Cámara, radicó el proyecto que pretende que este asunto sea considerado un delito, tema que logró pasar el primer debate en el Congreso.

De acuerdo con lo dicho por López en RCN Radio, entre los objetivos está determinar “el castigo de 20 a 110 meses de prisión, el pago de 100 a 200 SMLV y agravantes en la pena si es un médico el que comete el delito. Hoy en día, esta práctica se judicializa como ‘’lesiones personales’”.

Asimismo, en la intención y proyecto del representante, se propone incluir la extracción de biopolímeros como un procedimiento cubierto por el Plan Obligatorio de Salud, siendo así una manera de restablecer el derecho a la salud de las víctimas de esta sustancia.

Es clave recordar que dentro de los casos más conocidos de víctimas por biopolímeros en Colombia están los de Jessica Cediel, Natalia París, Yina Calderón, Elizabeth Loaiza, Lady Noriega y Lina Tejeiro.