Actor Ánderson Ballesteros contó que su papel en la novela de Arelys Henao lo afectó emocionalmente

Fotografía: Caracol Televisión

La telenovela sobre Arelys Henao ha dado bastante de qué hablar, pues además de los altos niveles de audiencia que ha tenido a diario, son varios los datos curiosos que sus actores principales han filtrado a través de varias entrevistas.

Anderson Ballesteros, encargado de interpretar a ‘Patoco’ en esta producción, ha comentado en diversas ocasiones los retos que ha traído consigo el hecho de ser el tan odiado villano.

De hecho, en una reciente entrevista con Caracol Televisión, el actor de 39 años aprovechó para revelar cómo le ha afectado meterse en la piel de este personaje.

De acuerdo con lo expuesto por el antioqueño en su conversación con dicho medio, fue tanta la inmersión que hizo en la vida de aquel guerrillero que persiguió incansablemente a Arelys Henao, que hasta su sueño se vio mermado a raíz de las pesadillas que le generó personificar a ‘Patoco’.

“Cuando comencé a estudiar el personaje me empezó a sorprender y me hizo sentir incómodo. Llegué hasta a tener pesadillas con el hombre y en una de estas entró mi chica, la madre de mi hijo, y bueno... me levanté un poco mal, un poco alterado y sentía que me estaba afectando mucho emocionalmente, aun cuando ni siquiera había comenzado el proyecto”, explicó.

Pero esta no es la primera vez que Anderson Ballesteros se refiere al desafío de ser el malo de la historia, pues en una exclusiva entrevista con Caracol Televisión, dejó saber lo complejo que ha sido realizar algunas de las violentas escenas de la novela

“Son complicadas de hacer y me duelen (...) Siempre me ha ocurrido que cuando estoy grabando, en el entorno siempre se me acerca gente que es muy similar al personaje que estoy representando, en este caso ‘Patoco’, entonces tengo varios referentes”, comentó.

Cabe mencionar que este no es el primer papel de villano que Ballesteros desempeña, pues la gran mayoría de colombianos lo recuerda por haber sido el ‘Chili’ en ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’, así como por su paso en ‘Pandillas, guerra y paz’ como ‘El Zarco’, enemigo acérrimo de Richard Castro y su pandilla.

No obstante, también admite que todo esto le ha permitido desahogarse y “sanar” algunas heridas del pasado.

Foto: Instagram @andersonballesterosactor

Otro de los integrantes del elenco que decidió hablar hace poco sobre su trabajo en la novela de Arelys Henao fue Ana María Pérez, quien charló con Infobae Colombia sobre lo que significó en su vida profesional el hecho de interpretar a María Ruiz, madre de la protagonista, a la cual tuvo que representar sin conocerla personalmente.

“Fue un reto muy grande porque yo no soy mamá y me daba susto no tener las herramientas para representar a un personaje que, además, ha vivido mucho más que yo. Sin embargo, fue un proceso muy bonito y un trabajo en equipo, lo cual esperamos que se refleje en los capítulos. Es un personaje que ha pasado por unas situaciones muy duras y yo creo que eso fue lo que me enamoró de su historia”, comentó.

De igual manera, la mujer radicada en Estados Unidos contó a este medio que, a pesar de la lejanía que existió con María Ruiz a la hora de crear el personaje, la mamá de Arelys Henao quedó muy contenta con su papel, entre otras cosas, porque logró recordar su juventud gracias a la actriz que vio en pantalla.

“Vi un documental que se llama ‘El rey y la reina’, en el que sale la mamá de Arelys y pude ver cómo hablaba, cómo eran sus gestos y demás; todo eso fue lo que me ayudó a la hora de hacer el casting (...) A mí me mandaron un audio en el que ella dice que era igualita a mí cuando joven”, agregó.

Ana María Pérez también mencionó que este ha sido uno de los papeles más largos que ha desempeñado en televisión, teniendo en cuenta que su participación va del primer al último capítulo, mientras que en otras producciones sus papeles tuvieron una historia mucho más breve.