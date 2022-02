“Me queda bien el color amarillo”: German Ezequiel Cano deja las puertas abiertas a la Selección Colombia

Germán Ezequiel Cano en el Campin En la foto: Germán Cano. (Colprensa - Diego Pineda)

La ausencia de gol en la Selección Colombia, abre el panóptico para que tanto estrategas como aficionados, empiecen a idearse un nuevo planteamiento, incluso, algunos osados habla de la nacionalización de varios jugadores, un viejo conocido para el fútbol colombiano habló desde Brasil y sedujo a los hinchas con un eventual arribo a la selección Colombia, se trata del argentino German Ezequiel Cano, que al día de hoy suma minutos en Fluminense, pero su amorío con la red, trae gratos recuerdos a los aficionados del país.

El goleador habló en ESPN F90 Colombia, en la entrevista pudo aclarar distintos temas de su presente en Brasil, país donde ha marcado 40 goles tras su paso por Vasco Da Gama y su actual club, Fluminense. A su vez, el atacante resaltó las cualidades del colombiano Jhon Arias, que, tras su salida del fútbol colombiano, aterrizó en tierras cariocas y hoy en día es compañero de cuarto de Cano en concentración.

Al jugador se le cuestionó sobre la idea de vestir la tricolor, pues siempre ha demostrado una gran empatía por el país y sonó muchas veces para la selección cuando jugó en el Independiente Medellín, respecto al tema, Cano sostuvo: “Uno nunca pierde las esperanzas, ¿no?, yo antes de venirme para Brasil estaba tramitando todo para hacerme ciudadano, lamentablemente no pude hacerlo porque se dio esta posibilidad de llegar acá al fútbol brasilero y dejé todo, así como está. Pero bueno, esa era mi idea, ¿no?, también para no ocupar cupo en Colombia. Pero bueno, uno nunca sabe las vueltas del fútbol y la vida… Me queda bien el color amarillo, ¿no?”.

A su vez, el argentino que pasó por Deportivo Pereira y Medellín, vaticinó lo que quería para su retiro, pues mucho han apuntado a que su salida del fútbol podría darse en Lanús, equipo en donde debutó en 2007, en torno a esto, el delantero resaltó: “Mi idea vida en este momento está aquí, en un futuro me gustaría volver a Colombia, poder jugar en Medellín, poder retirarme allá, poder vivir. Mi hijo es colombiano, entonces nada, es un placer poder retirarme en Medellín, poder jugar hasta los 40 años que ese es mi deseo, acá tuve un compañero que tiene 40 años y sigue jugando normal, en alta intensidad”.

Cano actualmente tiene 34 años, las estadísticas pueden resaltar que el rendimiento de un jugador en óptimas condiciones puede darse hasta esta edad, sin embargo, el jugador se visualiza como un mito en el fútbol pues afirma que quiere retirarse en seis años o incluso más, el jugador señaló: “Nada, cuando uno ve a un jugador de 40 años, ver como entrena, ver como se cuida, como juega, después como que a uno le dan esas ganas de cumplir esa meta, así que espero poder llegar a ese sueño, que es difícil, pero no imposible.”.

Las puertas de muchos equipos han estado abiertas para el argentino, pero en Colombia, la chequera puede crear tentaciones. Es evidente que el rival de patio de su ex equipo puede tentarse, pero el amor de Germán Ezequiel Cano, es el Deportivo Independiente Medellín, así que descarta cualquier transacción con Atlético Nacional rotundamente, sea cual sea la cifra que figure en la operación, “No hay chances, mi rojo, mi rojito siempre de corazón”, dijo Cano.

Finalmente, este mes inicia la fase previa de la Copa Libertadores y es muy probable que Cano tenga un pequeño recuerdo en Colombia, pues el rival de Fluminense es Millonarios, respecto a su eventual titularidad, el futbolista afirmó: “En El Campin siempre me va bien a mí, ahora que se me viene a la mente un partido con Medellín y Millonarios, que marqué tres goles en El Campin, fue una noche soñada, me acuerdo de los pases de Marrugo que fueron increíbles para poder convertir, así que nada, me trae lindos recuerdos y obviamente que uno lo disfruta”.

