Las Merlano habrían sido estafadas en supuesta venta de acciones del galeón San José

Fotos de archivo.

El jueves 10 de febrero, el Gobierno colombiano expidió el Decreto 204 del 8 de febrero de 2022, a través del cual reafirmó la protección de las piezas y áreas sumergidas, como es el caso del galeón San José, el cual se hundió frente a las costas de Cartagena de Indias en el siglo XVIII, tras ser atacado por corsarios ingleses. Esto ha reactivado algunas discusiones sobre lo que ha sucedido en los últimos años y que se relaciona con los hallazgos del galeón en el fondo del mar.

En medio de los misterios que todavía rodean al naufragio, se habla de los tesoros que permanecerían ocultos en el mar. Después de que Colombia anunciara al mundo que había encontrado el buque español, se habló de un tesoro de cañones de bronce, piezas de cerámica, oro, plata y esmeraldas, valorado en USD 1.500 millones. Algunas empresas se habrian aprovechado de estos anuncios buscando engañar a posibles inversionistas a quienes les ofrecieron acciones del galeón, entre los enbaucados con este falso proyecto estarían la excongresista Aída Merlano y su hija Aida Victoria.

Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, explicó, en diálogo con la emisora Blu Radio, que lo que involucra al galeón San José, no es un tesoro que se pueda comercializar, pues se estableció que hace parte del patrimonio cultural.

Gómez aseguró que a lo largo de los años, después de que en 2015 Colombia anunciara el encuentro del naufragio, han aparecido varias personas que señalan tener acciones del buque o que quieren comprarlas. “Hasta Aida Merlano aparece con acciones, lo cual es absurdo”.

El funcionario detalló que una empresa supuestamente comercializó acciones del buque en Barranquilla y Cartagena, argumentaban sus ventas señalando que ellos habían encontrado el ‘tesoro’ y por ende era de ellos. En este caso hubo dos mentiras principales, según el funcionario: la primera, a la empresa no le pertenecía lo que estaba hundido y, segundo, no habían encontrado nada, no había ningún tesoro, en el lugar del supuesto hallazgo solo había un trozo de madera. “Se analizó con carbono 14 y es de la edad moderna”, recalcó Gómez.

Sin embargo, varios incautos cayeron en el engaño, , entre ellos las Merlano, confiando en que esta empresa les estaba vendiendo acciones reales. “Dicen que se vendieron acciones y la tarea era buscar algún tipo de lobby. Muy posiblemente por ese lado Aida Merlano acabó, aparentemente, con unas acciones que son de nada, porque el galeón no estaba ahí”, aclaró el funcionario.

En la imagen, los cañones del Galeón de San José, embarcación española hallada a 600 metros de profundidad frente a las costas de Cartagena. Foto: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)

Según pudo establecer el periódico El Colombiano, quien cayó en la mentira fue la hija de la excongresista, la joven influenciadora Aida Victoria Merlano. El medio señaló que hace tres años, la mujer condenada por el delito de compra de votos llamó a su hija para hablar sobre este negocio.

Dicha conversación reposa en un expediente de la Fiscalía, según el diario paisa, que analiza cómo se dio esta polémica estafa. Si es verdad que la joven adquirió las supuestas acciones, estas nunca valieron nada, pues incluso si se tratara de la embarcación que se hunidó en 1708, todo, asgura el Gobierno, está protegido por el Estado, pues le pertenece al país y no a empresas privadas o particulares.

En su entrevista, el funcionario Camilo Gómez Alzáte dejó claro que “todo lo del galeón hoy es de los colombianos, punto, no se puede vender, no se puede comercializar, no se puede entregar”.

Con el decreto firmado esta semana por el presidente Iván Duque se reglamentan las competencias, trámites y actividades que deben adelantar las autoridades nacionales competentes para proteger patrimonios arqueológicos y culturales.

“Poco a poco hemos ido construyendo una política pública que le permitirá a Colombia mostrar al mundo la defensa sólida del patrimonio arqueológico y cultural de la humanidad, contenido en el Galeón San José. Con este decreto se deja un marco jurídico sólido e incontrovertible para la protección del patrimonio arqueológico de la Nación y las zonas de influencia”, explicó la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez.

SEGUIR LEYENDO: