Gobierno colombiano emitió decreto para la protección de tesoros sumergidos como el del galeón San José

En la imagen, el Galeón de San José. Foto: Armada Nacional

Este jueves el Gobierno colombiano informó en un comunicado que se expidió el Decreto 204 del 8 de febrero de 2022, con el que reafirma la protección de piezas y áreas sumergidas como el galeón español San José, hundido frente a Cartagena de Indias en el siglo XVIII por corsarios ingleses.

El Decreto reglamenta las competencias, trámites y actividades que deben adelantar las autoridades nacionales competentes para proteger patrimonios arqueológicos y culturales.

“Poco a poco hemos ido construyendo una política pública que le permitirá a Colombia mostrar al mundo la defensa sólida del patrimonio arqueológico y cultural de la humanidad, contenido en el Galeón San José. Con este decreto se deja un marco jurídico sólido e incontrovertible para la protección del patrimonio arqueológico de la Nación y las zonas de influencia”, explicó la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez.

Dentro del decreto se indica que los bienes estarán en un registro nacional, con el fin de llevar un inventario que posibilite la identificación, documentación y visibilización del patrimonio cultural sumergido. Esto garantizará su conocimiento, protección, gestión y conservación.

“Con el liderazgo del presidente Iván Duque logramos declarar el galeón como patrimonio arqueológico, cultural e histórico, con todo su contenido y su estructura, que son invaluables por lo que representan para la historia”, afirmó la vicepresidenta.

Además, agregó que de la misma manera se hará “con cualquiera de las embarcaciones que se encuentran en la zona, para cuando sean extraídas, estén en un museo de especies náufragas del cual, que sea un orgullo para Colombia, el Caribe y el mundo”.

Marta Lucía Ramírez lo hace oficial a través de sus redes sociales Foto: Twitter @mluciaramirez

Se aplicarán medidas especiales de protección para el área de influencia donde se encuentran ubicados estos bienes que se denominarán Áreas Arqueológicas Protegidas , para regular, controlar y definir los niveles de intervención, con el propósito de garantizar su preservación a largo plazo para adelantar acciones de investigación, divulgación y conservación del Patrimonio Sumergido.

Además, se dispone que el Icanh y la Dimar establecerán los lineamientos administrativos que garanticen el desarrollo armónico de actividades conjuntas sobre el patrimonio cultural sumergido en aguas interiores, fluviales y lacustres, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, la plataforma continental e insular, y otras delimitadas por líneas de base.

Registro del galeón sumergido

El galeón de San José fue hundido por una flota de cosarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).

De esta manera, la funcionaria advirtió que:” habría sido totalmente irresponsable entregar los hallazgos que se encuentran en este patrimonio para el lucro de unos anticuarios, una vergüenza para las generaciones futuras de colombianos”.

Según conoció el periódico El Tiempo, en 2015, luego de que el Gobierno Nacional confirmará el hallazgo del Galeón San José en el mar caribe, se inició a estructurar una asociación público-privada (APP) para extraer la embarcación del fondo del mar. El gobierno Santos propuso que la APP se realizará con Maritime Archaeological Consultants (MAC), la empresa que se encargó de la exploración para verificar que ese si fuera el barco.

De acuerdo con la información obtenida por el mismo medio, no fue sino hasta el 2018 cuando se convocó oficialmente la APP. El Gobierno no pensaba destinar recursos públicos para la extracción del barco, por lo que la remuneración a la empresa que rescatara la embarcación se realizaría entregándola una parte de los elementos hallados, los cuales no fueran considerados como patrimonio de la nación.

05/12/2015 Restos del galeón San José, buque español hundido en el siglo XVIII ESPAÑA EUROPA MADRID CULTURA MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA

