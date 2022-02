Niño que le siguió el paso a Rigoberto Urán asegura que se arrepintió de no haber atacado: “Todavía había piernitas”

Joven ciclista sorprendió a Rigoberto Urán y Tom Dumoulin en medio de un entrenamiento en Antioquia. Fotos: capturas de pantalla

El video de un niño antioqueño siguiéndole el ritmo a Rigoberto Urán, Tom Dumoulin y varios integrantes del equipo neerlandés, Jumbo-Visma, fue tendencia en las redes sociales. Más allá de la velocidad que imponía el conjunto de ciclistas durante su jornada de entrenamiento, el pequeño Ángel David no se dejó intimidar y supo mantenerse a la par de ellos por varios kilómetros.

Las condiciones físicas y técnicas del joven corredor fueron aplaudidas por el propio ‘Rigo’ y los demás corredores extranjeros: “Mijitos, hace un par de días en Sonsón nos encontramos en la carretera a este niño, casi nos suelta. Que bueno ver tanto talento en Colombia”, resaltó el ‘Toro de Urrao’ tras compartir la grabación a través de su cuenta de Instagram.

Laurens Ten Dam, quien recientemente se retiró de la competición profesional, también ‘alucinó’ cuando el niño no ‘perdía la rueda’ en medio de la dura escalada: “Me sentía muy bien conmigo mismo siguiendo a este grupo de campeones. Entonces apareció este chico. Con 12 años siguió a nuestro grupo, pero supo mantener el ritmo durante al menos quince kilómetros”, aseveró en sus redes sociales.

“Todavía había piernitas”

Pese a que los aficionados pudieran creer que Ángel David iba con lo justo en el tanque, sus recientes declaraciones en una entrevista con Blu Radio hacen pensar todo lo contrario. En primer lugar, el joven ciclista manifestó que se encontró con el grupo de casualidad, puesto que ya se se encontraba de regreso a su casa tras culminar su sesión de práctica.

“Yo salía a mi rutina de entrenamiento normal ahí en la vía de La Unión a Sonsón. Yo ya me devolvía y ellos me alcanzaron, y entonces yo me les pegué a rueda”, comentó Ángel David, quien agregó que rápidamente se ganó los elogios de los corredores: “Uno del Jumbo me dijo que cuántos kilómetros llevaba y me dijeron que yo era un ‘capo’”.

Pese a que afirmó que su bicicleta es “malita”, no dudó que le quedaban fuerzas para haber efectuado un movimiento ofensivo contra Urán, Dumoulin y compañía: “Hubiera seguido otro poquito con ellos, haberlos atacado. Eso todavía había piernitas”, sentenció.

Días atrás, Rigoberto Urán y el conjunto de corredores holandeses habían sido sensación en las plataformas digitales por comer en una panadería de Antioquia, tras una jornada de entrenos. “Vea, acá andamos en Sonsón con la grupeta holandesa, vea -dice Rigoberto mientras la cámara muestra a Dumoulin y el resto del equipo-; de Holanda hasta Sonsón”, expresó el pedalista colombiano, y concluyó el video diciendo en inglés “Hi, in Sonsón”, saludando a sus seguidores.

Un joven ciclista fue tendencias en las redes sociales luego de mantener el ritmo ante Rigoberto Urán y Tom Dumoulin en carreras de Antioquia. Video: Instagram @rigobertouran

Las primeras carreras de Rigoberto Urán en el 2022:

En entrevista reciente con Juan Charry, el ‘Toro de Urrao’ confirmó que su debut se producirá en la Tirreno-Adriático, a disputarse entre el 7 y el 13 de marzo en Italia. Luego viajará a territorio español para decir ‘presente’ en la Vuelta al País Vasco —también conocida como Euskal Herriko Itzulia por cuestiones de patrocinio—. Está pactado que inicie el 4 de abril.

Luego, ‘Rigo’ expresó que competirá en algunas clásicas (carreras de un día), aunque no especificó en cuáles. Por la época del calendario podría tratarse de la Flecha Valona (20 de abril), aunque también están en el camino dos monumentos: la Paris-Roubaix, en Francia (17 de abril) o la Lieja-Bastoña-Lieja, en Bélgica (24 de abril).

El Tour de Romandía y la Ruta de Occitanía serían, entonces, las últimas dos carreras a las que asistiría Urán antes de afrontar el Tour de Francia, su principal objetivo en este 2022. La ‘Grande Boucle’ iniciará el 1 de julio en Copenhague (Dinamarca).

Rigoberto Urán durante el Tour de Francia 2021. Foto: REUTERS/Benoit Tessier

