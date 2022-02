Logran financiación de US$800 millones para cierre financiero del proyecto Rumichaca-Pasto

Las entidades financieras colombianas que participaron en la operación son Financiera de Desarrollo Nacional, Bancolombia, Davivienda y UPI.

La Concesionaria Vial Unión del Sur, liderada por Sacyr Concesiones y Sudinco, logró la financiación a largo plazo con sello social para lograr el cierre financiero del megaproyecto 4G Rumichaca-Pasto, en Nariño, en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Los recursos que logró Sacyr alcanzan los 800 millones de dólares, con una estructura compleja que involucra un crédito bancario multitramo de 278 millones de dólares, un crédito en pesos equivalente a 260 millones de dólares y un bono social por 262 millones de dólares.

Por su parte, las entidades internacionales son JP Morgan Chase Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Société Générale, MUFG Bank, Ltd., N.A, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Siemens Financial Services Inc.

La operación, según un comunicado de la concesionaria, es una alternativa de financiación que involucra instrumentos de liquidez que mantendrán los flujos de caja de la concesionaria, garantizando así la operación y mantenimiento del proyecto por 20 años.

Rafael Gómez del Río, consejero delegado de Sacyr Concesiones, dijo que ,“esta operación es una novedosa alternativa porque optimiza los recursos vía mercado de capitales y la banca comercial, mitigando los riesgos con instrumentos de liquidez que robustecen los flujos de caja del proyecto”.

Por otro lado, Gómez agregó que el concretar la operación “demuestra la confianza de los inversores locales e internacionales en este proyecto de infraestructura en Colombia y América Latina. Para Sacyr supone un hito muy destacado en el Plan Estratégico 2021-2025, que pone el foco en la gestión sostenible de los activos en todas las etapas”.

En cuanto al bono social, el comunicado de Sacyr precisa que gracias a su emisión exitosa alcanzó una demanda de más de dos veces su valor. Esta es la segunda emisión de un bono social de Sacyr Concesiones y ha recibido una calificación Baa3 y BB + de las agencias Moody’s y Fitch, respectivamente.

La emisión del bono social tiene vencimiento a 19 años, es decir, en febrero de 2041.

Las entidades que estructuraron la emisión fueron Goldman Sachs y JP Morgan. Así mismo, el comunicado señala que IDB Invest (IDB Group) ha desempeñado el papel de anchor investor y ha aportado el equivalente a 135 millones de dólares. Además, ha acompañado el diseño del marco metodológico para la obtención de la categoría de bono social.

Así mismo, a través de los fondos obtenidos en la emisión del bono social, se evaluó el impacto positivo que el proyecto genera en las comunidades situadas en la zona de influencia del proyecto.

¿Cómo es el proyecto?

El proyecto Rumichaca-Pasto tiene 83 km de longitud y tiene como objetivo mejorar la conectividad vial del país en el paso fronterizo hacia Ecuador, impulsando con ello el desarrollo socio económico del suroccidente colombiano.

Las inversiones que se proyectaron inicialmente para la vía 4G ascienden a $2,3 billones e incluyen 16 km de rehabilitación, 62 km de construcción de doble calzada y 5 km de mejoramiento.

También ayudará a disminuir los tiempos de desplazamiento y los costos de transporte, impactando de manera directa a más de 550.000 habitantes de Ipiales, Contadero, Iles, Imués, Tangua, Yacuanquer y Pasto, municipios que conforman el corredor vial.

Además, alrededor de 17.500 personas se han beneficiado directamente con la ejecución de más de 1.400 actividades de los programas socioambientales como las jornadas de formación y capacitación, siembra de árboles, apoyo a proyectos productivos, emprendimientos, brigadas de salud, entre otros.

En el comunicado, Sacyr también advierte que durante la etapa de construcción del proyecto se han generado alrededor de 12.946 empleos directos, de los cuales el 80 % pertenecen a las áreas de influencia.

El concesionario también informó que el megaproyecto 4G, con corte a enero, registra avances del 97 % y quedaría listo durante el primer semestre de 2022. Y precisó que, de los cinco tramos en los que está dividido, tres ya están terminados y en etapa de operación y mantenimiento. Los otros dos registran progresos de más del 90 %.

