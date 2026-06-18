María Fernanda Cabal pidió explicaciones por los costos de la “colección literaria” que publicará Gustavo Petro

La política colombiana pidió precisar el rubro, la fuente de financiación, la vigencia fiscal y el valor ejecutado, además de entregar copias de convenios, órdenes y actos administrativos asociados a la edición y circulación de los tomos - crédito @MariaFdaCabal/X

La exsenadora María Fernanda Cabal presentó un derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) para pedir información sobre la financiación, contratación, impresión y distribución de Las palabras del cambio, la colección de diez tomos que el presidente Gustavo Petro mostró públicamente el 16 de junio de 2026.

La solicitud pide precisar de qué partida salieron los recursos, cuánto costó el proyecto editorial, cuántos ejemplares se imprimieron, quién realizó la impresión y qué contratos y soportes presupuestales respaldan la obra.

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También reclama identificar al funcionario de apellido Ortega, detallar el papel del Ministerio de las Culturas y de la Imprenta Nacional de Colombia, y aclarar la titularidad de los derechos de autor y de propiedad intelectual.

Cabal informó el 18 de junio de 2026 que radicó la petición ante la directora del Dapre, Nhora Yhanet Mondragón Ortíz, en ejercicio del derecho de petición y de sus facultades de control político.

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Comunicado de prensa sobre los "Tomos de Gustavo Petro" - crédito María Fernanda Cabal

En un mensaje en X, la Cabal señaló que presentó la solicitud “en relación con los 10 volúmenes de ‘Las palabras del cambio’ de Petro” y pidió explicaciones sobre el presupuesto, la impresión y el costo del contrato.

¿Qué información pidió Cabal sobre la colección?

En el documento, Cabal pidió que el Dapre informe el origen presupuestal de los recursos destinados a la elaboración, edición e impresión de la obra. Solicitó que precise el rubro, la fuente de financiación, la vigencia fiscal y el valor total comprometido y ejecutado.

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También requirió el costo total del proyecto editorial desagregado por diseño editorial, corrección de estilo, diagramación, fotografía, impresión, encuadernación, almacenamiento, transporte y distribución.

Además, solicitó el número total de ejemplares impresos y la cantidad correspondiente a cada uno de los diez tomos.

Cabal pidió identificar a la entidad o empresa que realizó la impresión, ya fuera la Imprenta Nacional de Colombia u otro contratista, y la modalidad usada para ejecutar esa labor. Además, solicitó copia íntegra de contratos, convenios, órdenes u otros instrumentos suscritos para elaborar, editar, imprimir y distribuir la obra.

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La congresista requirió el número total de copias y la cifra correspondiente a cada volumen, junto con información sobre el almacenamiento, el transporte y la entrega, para establecer el alcance real de la circulación del proyecto - crédito captura de pantalla @maríaFdaCabal / X

Su requerimiento también incluye estudios previos, análisis del sector, actos administrativos, certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales.

En ese bloque, pidió identificar al funcionario de apellido Ortega con nombre completo, cargo, tipo de vinculación, dependencia y la forma en que participó en la elaboración de la colección.

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La petición también incluye preguntas sobre el rol, las funciones y los aportes del Ministerio de las Culturas y de la Imprenta Nacional de Colombia en el proyecto, con detalle de los recursos comprometidos y ejecutados por cada entidad.

Cabal además pidió aclarar la titularidad de los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual sobre la obra y su contenido.

Las declaraciones de Petro que originaron la petición

El antecedente directo de la solicitud fue la presentación pública de “Las palabras del cambio” durante un consejo de ministros televisado el 16 de junio de 2026.

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Según el documento radicado por María Fernanda Cabal, el presidente expuso la colección como una recopilación de sus discursos, intervenciones y declaraciones durante los cuatro años de su mandato.

Durante esa presentación, Petro dijo: “Son diez tomos de mis palabras du-- siendo presidente de Colombia”. También afirmó: “Es una obra del señor Ortega, que trabaja aquí, y del Ministerio de Cultura, la Imprenta Nacional”.

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El mandatario también dijo que no recibiría beneficios económicos por la obra. Además, señaló que los ejemplares estarían disponibles para bibliotecas públicas y librerías interesadas en su distribución.

El antecedente citado es la exhibición de diez volúmenes como recopilación de discursos del mandatario, en la que se mencionó a un funcionario y a entidades oficiales, y se dijo que los ejemplares irían a bibliotecas públicas - crédito captura de pantalla @MaríaFdaCabal / X

La petición de Cabal se centra en conocer el origen, el monto, la destinación y la ejecución de los recursos vinculados con la elaboración, edición, impresión y distribución de la colección, así como sus soportes contractuales.

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Así las cosas, estas son las solicitudes de Cabal:

El origen presupuestal de los recursos destinados al proyecto.

El costo total de elaboración, edición, Impresión y distribución.

El número de ejemplares Impresos de cada uno de los diez tomos.

Los contratos, convenios y órdenes de servicio suscritos para su ejecución.

La entidad o empresa encargada de la Impresión.

Los estudios técnicos y documentos que justificaron el gasto.

Los funcionarios y entidades que participaron en la elaboración de la obra.

La titularidad de los derechos de autor y de propiedad Intelectual.