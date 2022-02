1.2 millones de ciudadanos en Antioquia no tienen ni una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19

En la imagen, una enfermera prepara una dosis de la vacuna contra el covid-19 para inmunizar a jóvenes entre los 12 y 19 años en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Colombia sigue afrontando la cuarta ola de contagios por COVID-19 y el Gobierno Nacional insiste a las personas que la mejor forma para afrontar la pandemia es la vacunación. En Antioquia, pese a los esfuerzos que realizan las autoridades competentes, muchas personas siguen sin inmunizarse contra el virus que ya le ha costado la vida a 17.984 personas en el departamento (cifra de acuerdo al informa de la Secretaría de Salud de Antioquia - 9 de febrero del 2022).

“La vacuna realmente es el mejor tratamiento en la medida que previene o reduce el riesgo de manera importante de terminar en una hospitalización o fallecimiento”, aseguró el ministro de Salud, Fernando Ruiz hace algunos días y volvió a hacer el llamado a las personas que no se han vacunado que lo hagan. En las últimas horas se confirmó la llegada de un lote de 535.350 dosis de la vacuna Pfizer al país y la adquisición de 10.8 millones de la farmacéutica Moderna.

Con respecto a la situación por la que está pasando Antioquia en medio de la cuarta ola de contagios, la Secretaría de Salud del departamento confirmó en el último reporte, que se dio a conocer el pasado miércoles 9 de febrero, 758 nuevos casos, 549 de ellos en Medellín. 2.348 casos se mantienen activos y en total se han registrado 911.695 contagios desde que comenzó la pandemia en el país en 2020 y 17.984 de esas personas perdieron la vida por el virus.

En la capital antioqueña, que cuenta con 2.5 millones de habitantes, de acuerdo a los informes de vacunación entregados por las autoridades con corte el pasado7 de febrero, el 76.9% de los ciudadanos se encuentra vacunados contra el COVID-19, con al menos una dosis, lo que significa que más de medio millón de habitantes no se ha vacunado.

De acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana del programa ‘Medellín Cómo Vamos’ a 1.597 encuestados, un 71 % de las personas confirmó que contaba con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, 12 % de ellos solo contaba con la primera dosis y el 18 % no se había aplicado ninguna de las vacunas.

En ese grupo de personas que no se había aplicado la vacuna, el 30 % asegura que la principal razón del por qué no han decidido inmunizarse contra el COVID-19 es que no confían en la efectividad de estas vacunas, otro 15% asegura que teme por los efectos adversos de los biológicos y otro 9% aseguró que no han querido aplicarse la vacuna por razones ideológicas o religiosas.

Silvania Zapata Bedoya, epidemióloga, experta en salud pública, afirma que una de las principales razones por las que los ciudadanos en Antioquia no se han vacunado es por desinformación. Por ejemplo, algunas de las personas afirmaron que no se habían vacunado porque no encontraban el biológico de la farmacéutica de su preferencia, teniendo en cuenta que todas han contado con diferentes estudios que han probado su efectividad.

COVID-19 en Colombia

De acuerdo con los informes entregados por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas (9 de febrero del 2022) se confirmaron 8.785 nuevos casos, 207 fallecidos y 10.623 personas se recuperaron. En total y desde que se registró el primer contagio en el país, se han registrado un total de 5.994.301 casos confirmados, 5.792.059 se recuperaron y 136.404 perdieron la vida. Al día de hoy hay en el país un total de 45.276 casos activos.

En el informe de actividad de vacunación en Colombia con corte del 8 de febrero del 2022, hasta el momento se han aplicado 73.778.566 dosis de la vacuna contra el COVID-19. 34.804.047 primera dosis, 26.471.872 segundas dosis, 5.942.461 monodosis, 32.414.333 esquemas completos y 6.560.186 dosis de refuerzo.

