Juliana Velásquez anuncia concierto en Bogotá

Foto: @julianavelasquez

Han sido meses emocionantes para la cantautora colombiana Juliana Velásquez. No solo se hizo acreedora de su primer Grammy Latino en el 2021, sino que, además, ha estado promocionando nuevos temas. A través de sus redes sociales, la también actriz dio a conocer la fecha de su primer concierto en Bogotá. “Lo prometido es deuda. Nos vemos este 12 de Marzo en el Teatro Cafam en Bogotá para nuestro primer concierto grande”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

A través de un video, Velásquez anunció que estaría presentándose en la capital del país. La joven artista se ve en un cuarto acompañada de una estructura cubierta con una sábana brillante. El video pasa a ser de blanco y negro a color cuando Juliana retira el cobertor del aviso. “Concierto Delirante. 12 de marzo”, se lee en el afiche mientras suena, de fondo, su más reciente tema, delirante. La cantante, en entrevista con Infobae, ya había mencionado que se acercaban sorpresas musicales para sus seguidores en enero de este año, promesa que, en efecto, cumplió.

“Hablar para sanar va a seguir, y va a seguir desarrollándose con muchas más cosas y una red de apoyo mucho más fuerte y contundente, ahora que tenemos más ojitos encima. Vienen nuevas canciones, vienen nuevos mensajes, vienen nuevas historias que traen consigo causas diferentes. Para mi ‘hablar para sanar’ continúa porque el hecho de que tú hables de una problemática en una canción ya es sanar, es contarle a la gente que la desconoce, o que es ignorante al respecto, que existe. Vienen cosas muy especiales, en enero tenemos un lanzamiento de las cosas que más me han retado. Son tres canciones que están hechas desde lo más profundo de mi corazón”, dijo la cantante en su conversación con este medio. La boletas para ver a la cantante estarán disponibles en TuBoleta y taquillas del Teatro.

El 17 de enero la cantante anunció el lanzamiento de su EP, de tres canciones, llamado ‘Delirante’. Los temas se lanzaron el 21 de enero, y componen una nueva etapa de la artista luego de su álbum Juliana Velásquez. Las canciones que componen el corto trabajo discográfico son ‘Memoria fotográfica’, ‘Delirante’ y ‘Mujer desastre’.

“Diosito: Las palabras no alcanzan para agradecerte por la vida tan hermosa que me has regalado. Te amo️. Esto no es más que un recordatorio de que hacer las cosas con amor y desde el corazón, siempre valdrá la pena. A mi familia, a todos los que han hecho parte de mi vida, a todos los que han hecho parte de este camino, gracias. Esto, es de todos”, comentó la artista en sus redes sociales al enterarse de su nominación.

“Yo creo que lo que veo diferente es la responsabilidad, la responsabilidad que tengo ahora con el nivel de exposición, que es mucho más grande. Es una cosa mucho más exigente. Creo que, sobre todo, en los mensajes que doy a través de mi música. Saber que mucha más gente me está escuchando ahora, solo me reta a tener más cosas importantes que compartir, más mensajes, a ser completamente genuina, y sincera con lo que hago. Es un premio que puede generar mucha expectativa (...) entonces uno quiere cambiar las cosas, pero no quiero, yo quiero seguir haciendo lo que hago, bajo los mismos procesos”, comentó Juliana sobre su panorama musical luego de ganar su primer Grammy. La cantante fue reconocida en la categoría ‘Mejor Artista Nueva’.

‘Mujer desastre’, una de las canciones más populares de este EP, fue la forma que encontró la cantante para reflexionar sobre aquellos planes de vida que no salen bien. “Todos en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido así, como un completo desastre. Por eso esta canción es tan importante para mí. Porque está bien hablar de esto y porque lo importante es saber que todo hace parte del camino y que a veces”, escribió e su cuenta de Instagram.





Seguir leyendo: