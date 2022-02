Eladio Carrión y el Domo Bud completan el cartel del Estéreo Picnic 2022

Eladio Carrión y el Domo Bud, se completa el cartel del Estéreo Picnic 2022 Estéreo Picnic 2022

Con 27 años Eladio Carrión ya se muestra como el “monarca” del trap latino luego de dos años avasalladores: nominaciones al Grammy, éxitos virales junto a J Balvin, Bad Bunny y Yandel, y un camino labrado hacia la dominación planetaria. “Estoy en un punto en que la gente está muy activa conmigo”, contó el artista puertorriqueño a Caracol Radio en enero pasado.

Su activación sonora en el FEP2022 se celebrará el sábado 26 de marzo en la fiesta más acojonante, sexy y monumental del año. Pero el epicentro de la rumba, las luces entre el humo y la transpiración bailable será el Domo Bud: 10 horas de fiesta ininterrumpida para cada uno de los tres mejores días del año. Adi, Avalon Emerson, Bitter Babe, DJ Hell, DJ Hermano, DJ Python, Fort Romeau, Hypomania, Julián Gómez, Kabinett, Little D, María Mestiza, Maoloading, Miss Champús, No Intellectual Property, Pancho Piedra, Salvador y Elías, Stacey Pullen, Surfer Rosa, Tama The Cat y la leyenda viviente de The Hacker.

Este es el desgarrador lineup del Domo Bud, una oda a la fiesta y noches que ofrecerán diez horas entre brillos, la euforia de la pista y los bajos en el pecho. Dos anuncios que se suman a las sorpresas develadas en las últimas semanas sobre el festival.

Para abrir el año, el festival reveló el primero de los tres artistas sorpresas de la undécima edición del Festival. Leyendas contemporáneas del garage rock que marcaron una década y que con himnos como “Don’t Look Back Into The Sun”, “Music When The Lights Go Out” y “Can’t Stand Me Now” se convirtieron en el némesis británico de The Strokes, The Libertines debutarán en tierra colombiana el 25 de marzo de 2022 en el Campo de Golf Briceño 18, en el inicio de los tres mejores días del año.

Cuando Pete Doherty y Carl Barât se fueron a vivir juntos en el norte de Londres en lo que llamaron “The Albion rooms”, no solo una amistad musical se formó sino una de las duplas compositoras más rabiosas de los primeros albores del Siglo XXI en medio de aquel delicioso revival del punk y el garage rock de los 2000. Espíritu poético, rabia lírica en los riffs de guitarra, decadencia y tres discos esenciales han marcado la carrera de The Libertines.Doherty se convirtió en uno de los últimos grandes rockstars y su banda en uno de los primeros fenómenos indie rock de Inglaterra.

Las tres Xs han sido develadas, pero las sorpresas no se detienen. Euedan menos de 70 días para prepararse para tres días de fiesta, terminar de escuchar las playlists, alistar las botas y los mejores outfits, comprar las entradas y vivir el comeback del Festival Estéreo Picnic en vivo.

“Tres años sin tener un motivo para celebrar, mientras como sociedad nos enfrentamos a una pandemia triste que nos quitó tantas cosas. Resistimos, todos juntos, aferrados a esa posibilidad cada vez menos lejana de que pudiéramos volver a encontrarnos en frente de una tarima viendo a una banda. ¡La espera terminó, estamos de regreso!”, se lee en el comunicado entregado a la opinión pública por parte de Paramo.

Entre otros artistas estarán: Nina Kraviz, Jungle, Black Pumas, C. Tangana, Javiera Mena, The Drums, LP, Doja Cat, Phoebe Bridgers, Machine Gun Kelly, IDLES, Devendra Banhart, Pabllo Vittar, Wos, Red Axes, Diamante Eléctrico, Las Ligas Menores, Golden Dawn Arkestra, Él Mató a Un Policía Motorizado, Kaytranada, Caribou, Avalon Emerson, Turnstile, King Gizzard & The Lizard Wizard, Nicki Nicole, Ela Minus, Ashnikko, The Hacker, Crudo Means Raw, Stacey Pullen, Pancho Piedra, Briela Ojeda, La Pacifican Power, Fort Romeau, Duplat, Piel Camaleón, Los Niños Telepáticos, Teatro Unión, Edson Velandia, Julio Victoria Ensamble, Las Áñez, Margarita Siempre Viva, Juan Pablo Vega, Babelgam, hacen parte de la lista de los músicos que harán parte del evento que celebra, este año, la resistencia.

