Juan Pablo Acosta, quien interpreta a ‘Jairo’ en ‘Arelys Henao’, recordó la tusa que lo llevó a estar cerca del alcoholismo

FOTO: Captura de pantalla de YouTube (Caracol Televisión)

Contrario a lo que muchas personas puedan pensar, la vida de los actores puede ser tan fructífera como caótica, y si no, que lo diga el Juan Pablo Acosta, quien interpreta a ‘Jairo’ en la serie ‘Arelys Henao: canto para no llorar’.

El artista no se guardó nada al mencionar, en diálogo con ‘La red’, que los poblemas económicos presentados a lo largo de su carrera han impedido mantener relaciones personales sanas, mostrando el caso que tuvo con su pareja luego de tener a su primer hijo y el hecho de ser el principal proveedor económico de su hogar.

“Cuando tuvimos a Jacobo, yo asumí el rol de proovedor en la casa, entonces eso me generó mucha angustia y yo comienzo a distanciarme de ella a pesar de que ella me estaba apoyando y me brindaba mucha seguridad”, indicó Acosta en el magazín de entretenimiento citado.

En ese orden, indicó que hubo un punto donde ambos lograron identificar que la relación pasaba por un momento crítico, y fue ahí donde ambos decidieron terminar. Fue así como él se fue de la casa, afrontando una de sus peores tusas, pues además de lo anterior, el país estaba atravesando por su peor crisis por cuenta de la pandemia.

En su relato, el actor confesó que “fue encontrarme muy de frente con la soledad absoluta”, mencionando de paso todas las sensaciones experimentadas desde el inicio de aquella ruptura amorosa.

“Hubo llanto, mucha tristeza, mucha culpa... esos momentos por los que uno pasa cuando hay una ruptura, y me di cuenta que empecé a refugiarme un poco en beber vino”, dando pie para hablar del problema alcoholismo sobre el cual estuvo a punto de caer.

Posteriormente, detalló que acudió a beber vino todos los días a tal punto de que un día abrió su alacena y la encontró repleta de botellas vacías, percatándose de que estuvo en la cornisa de una adicción a esta bebida. Fue en ese momento cuando tomó la medida de dejar el trago.

Finalmente, precisó que su pareja, pese a la distancia, se enteraba de las condutas de Acosta y “le dolían mucho”, expresó. Posteriormente, complementó diciendo que ella “es el amor de su vida” y se dio cuenta que uno era el zócalo del otro para sobrellevar sus dificultades.

A continuación, vea acá la charla de ‘La red’ con Juan Pablo Acosta:

¿Por qué Danna García no protagonizó la serie más vista en las noches de Colombia?

En diálogo con el formato ‘Juntas pero no revueltas’, la misma Arleys Henao reveló que no era Mariana Gómez quien estaba en sus planes como la actriz encargada de interpretar su vida, sino Danna García, actual protagonista de la segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’.

Según explicó en su declaración la reconocida cantante, la producción le explicó que su deseo no era posible porque la antioqueña ya tiene 43 años y era muy complejo darle un aspecto tan juvenil como el que se necesitaba.

No obstante, la intérprete de ‘Mujeres y despecho’ y ‘Lo pasado pisado’ afirma que se sintió muy contenta de saber que Gómez tendría esta responsabilidad. Actualmente, Mariana Gómez es una de las figuras más reconocidas de la actuación en el país, no solo por interpretar a la ‘reina de la música popular’, sino por su actuación en ‘La reina del flow 2′.

