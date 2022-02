Deportivo Cali tiene nuevo delantero: llega desde el fútbol brasileño

El futbolista colombiano, Yony González, llegará a préstamo al Deportivo Cali para el 2022. Foto: EFE/Archivo

La salida de Harold Preciado al fútbol de México fue motivo de molestia en un amplio sector de la hinchada del Deportivo Cali. El atacante de 27 años partió del conjunto ‘Azucarero’ partió al exterior siendo el goleador del último campeonato (13 tantos) y uno de los nombres más destacados del balompié nacional. Sus grandes actuaciones le sirvieron para ser convocado a la selección Colombia en la reciente doble fecha de eliminatorias.

Sin embargo, parece que el final del vínculo entre ambas partes no fue bajo los mejores términos. Así lo manifestó el propio jugador en entrevista con el programa Zona Libre de humo, del periodista Carlos ´Petiso´ Arango: “Cuando llegó a la oferta [del Santos Laguna] no recibí ni un mensaje del presidente, ni una llamada a ver cuál era la situación, entonces para mí como que no le importó si yo salía del equipo”.

Además, este respondió ante las presuntas molestias de las directivas ‘Azucareras’: “¿Por qué van a estar molestos? Yo llegué y se pudo salir campeón, porque ellos en los cuatro años que estuvieron no habían peleado ni una final. Por lo menos si al presidente le interesara que yo me quedara en el equipo, tenía que por lo menos enviar un mensaje, decirme qué está pasando, llamarme”.

Cali ya tiene un nuevo delantero para el 2022:

Confirmada la salida de Preciado, quien ya se reportó con su primera anotación en México, la preocupación de los hinchas giraba en torno al reemplazo en esa posición. No obstante, parece que la duda ya está resulta: en las últimas horas, Benfica confirmó que Yony González será nuevo jugador del Deportivo Cali para esta temporada.

“El Sport Lisboa e Benfica anuncia que llegó a un acuerdo con el Deportivo Cali, de Colombia, para la cesión, en calidad de préstamo, del futbolista Yony González”, sostuvo la escuadra portuguesa en un comunicado oficial.

El delantero antioqueño viene de jugar en el Ceará de Brasil, donde disputó 28 partidos (cinco de ellos como titular) y marcó dos goles. Sus derechos deportivos pertenecen al Benfica, club al que llegó en 2020 proveniente de Fluminense. No obstante, el sueño de debutar en Europa todavía no lo ha podido cumplir: estuvo prestado en dos veces en 2020: primero en Corinthians, donde actuó muy poco, y luego en Los Angeles Galaxy, sin llegar a tener mayor regularidad.

Ahora, la escuadra portuguesa tomó la determinación de ceder a González al Cali, sumando así su tercera experiencia en el fútbol colombiano. Recordemos que debutó en Envigado, en 2013, y posteriormente estuvo en el Junior de Barranquilla, saliendo campeón del Torneo Finalización del 2018.

A revertir el mal comienzo del Deportivo Cali:

El conjunto ‘Azucarero’, vigente campeón de la Liga BetPlay, todavía no ha podido despegar tras las cinco primeras fechas. Apenas pudo conseguir una victoria (1-0 ante Deportivo Pereira en la cuarta jornada) y suma cuatro derrotas. Con dos goles a favor y seis en contra, los dirigidos por Rafael Dudamel se ubican penúltimos con tres puntos.

Luego del último partido contra Envigado, que el cuadro caleño perdió 1-0 en condición de visitante, el entrenador venezolano confesó en rueda de prensa que tiene “una pena enorme” por la mala racha que llevan en lo corrido del 2022.

En imagen, Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali. Foto: cortesía Dimayor

“No sé si hay hablar algo bueno o algo rescatable, es primera vez que me pasa esto después de un partido de fútbol, tengo una pena enorme con la gente que vino a ver el campeón, no hemos dado un buen espectáculo para nuestra gente, para el público y la verdad, que yo no encuentro cosas buenas sabiendo el potencial que tiene nuestro plantel”, manifestó.

En la próxima fecha de la Liga, Deportivo Cali recibirá a Millonarios en el Estadio de Palmaseca. El encuentro está programado para el domingo 13 de febrero.

