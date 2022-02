Rafael Dudamel confesó que tiene ‘una pena enorme’ tras el mal inicio del Cali en la Liga BetPlay

Rafael Dudamel en conferencia de prensa tras el 1-0 de la semifinal entre Atlético Nacional y Deportivo Cali por la Copa BetPlay 2021 / (YouTube: Andrés Romo)

Este sábado Deportivo Cali se llevó su cuarta derrota en cinco fechas de la liga colombiana en su visita al Envigado tras caer por la mínima diferencia en el Parque Estadio Sur. Ante esta suma de malos resultados los hinchas azucareros ya empezaron a molestarse por la salida de sus futbolistas capitales: Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Harold Preciado y Hernán Menosse, entre otros.

Tras finalizar el partido Rafael Dudamel, director técnico del cuadro azucarero, dio una rueda de prensa en la que confesó que tiene una pena enorme tras este cúmulo de derrotas.

“No sé si hay hablar algo bueno o algo rescatable, es primera vez que me pasa esto después de un partido de fútbol, tengo una pena enorme con la gente que vino a ver el campeón, no hemos dado un buen espectáculo para nuestra gente, para el público y la verdad, que yo no encuentro cosas buenas sabiendo el potencial que tiene nuestro plantel. Hoy me voy muy triste no solo por la derrota, porque al final puedes jugar muy bien y puedes terminar perdiendo, pero me voy muy apenado y triste porque estuvimos muy lejos de nuestra capacidad”.

El entrenador se sorprendió por el cambio del equipo que le ganó a Pereira: “todo repercute en el juego, pero es que este mismo equipo le ganó hace tres días a Pereira, yo no voy a entender nunca, porque en 72 horas se puede cambiar tanto, cuando tienes que salir a jugar, trabajar y competir. Muchos de ellos el semestre pasado vieron muchos minutos y fueron muy importantes en la consecución del título, claro que los cambios repercuten, pero para mí no es una excusa”.

Y agregó que: “tenemos muchas responsabilidades por delante y la verdad tengo una pena enorme, porque hoy mi equipo lo desconozco y tenemos muchas cosas para conversar, trabajar y bueno, en 4 días tendremos el primer partido de la Superliga y solamente ganando, será la manera de poder animarnos, pero para poder ganar el miércoles vamos a tener que hacer muchas cosas diferentes y mucho mejor”.

Además, enfatizó que el problema no son los partidos seguidos, sino el poco tiempo de pretemporada: “está claro que la seguidilla de partidos genera un desgaste importante, pero es que estamos apenas en la quinta fecha, no es la fecha 10 ni la 12 y no hay nada más rico que competir y eso es lo que nosotros tenemos que disfrutar, el jugar y competir, pero con buen tiempo de preparación, que eso es lo que si no hemos tenido, pero para mí no es excusa”.

Por último, habló sobre qué debe mejorar el equipo: “debemos seguir trabajando en el campo y la mente de nuestros futbolistas para fortalecer la parte mental, porque esta es nuestra profesión y cada vez que entremos a la cancha tenemos que competir o para entrenar o para jugar y hoy hemos estado muy lejos de ese nivel de competencia, eso es lo que no me genera felicidad… hoy los tres puntos se los ha quedado de local, pero nosotros hemos hecho todo para perder”.

