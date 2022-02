Con golazo, Harold Preciado se estrenó en el fútbol mexicano

Harold Preciado selló su primera anotación con el Santos Laguna en el fútbol mexicano. Foto: Twitter @ClubSantos

Pasaron apenas 7 minutos para que Harold Preciado abriera su cuota goleadora en el fútbol de México. El atacante colombiano marcó su primer gol con el Santos Laguna este domingo 6 de febrero en la derrota 2-1 ante el Atlas por la cuarta jornada de la Liga MX.

El jugador caleño, quien venía de ser convocado con la selección Colombia para las eliminatorias al Mundial de Catar, empezó desde el banco de suplentes, pero recibió la confianza del técnico portugués, Pedro Caixinha. Al minuto 77′, cuando su equipo ya caía por 2-0, ingresó en reemplazo de Brian Lozano para aportar mayor fortaleza en la ofensiva. Y tuvo sus frutos.

La víctima en este caso sería el portero colombiano Camilo Vargas, quien es uno de los referentes del Atlas, vigente campeón de la Liga mexicana. En el minuto 84′, Preciado recibió un balón aéreo del mexicano Eduardo Aguirre y, con un taquito, le hizo un ‘sombrerito’ al defensor rival. Estando cara a cara con su compatriota, el colombiano se estiró para impactar el balón sin dejarlo rebotar.



Aunque su anotación no alcanzó para remontar el marcador, sí dejó una buena sensación entre los hinchas del Santos, donde ya han tenido protagonismo otros futbolistas ‘Cafeteros’ como Carlos Darwin Quintero, Andrés Rentería, Juan Ferney Otero y Andrés Ibargüen.

Los anotaciones de Atlas habían llegado por cuenta de Martín Nervo (28′) y Jairo Torres (45+1′). Además, en el conjunto local también fue titular el delantero colombiano, Julián Quiñones, quien estuvo en cancha durante los 90 minutos.

El pasado viernes, Caixinha había entregado sus primeras declaraciones tras la llegada de Preciado, asegurando que los trámites se concretarían pronto para poder contar con su presencia en el fin de semana: “Por el tema de lesiones y sanciones, va a estar en los convocados. Mañana [sábado] tendré la oportunidad de hablar con él. Y por supuesto que estando convocado y en la banca, será una de las opciones que llevamos para el partido ante Atlas”.

Con este resultado, Atlas ascendió hasta la segunda casilla de la Liga MX con 10 puntos: tres victorias y un empate enmarcan su inicio de campaña. Entretanto, Santos Laguna acumuló su tercera derrota consecutiva y, a falta de que Mazatlán dispute su partido pendiente, se encuentra penúltimo con un punto.

La polémica por su salida del Deportivo Cali:

La salida de Harold Preciado del cuadro ‘Azucarero’ ha provocado malestar entre los seguidores del equipo, pues, además de ser una pieza clave en la consecución del título en la Liga BetPlay 2021-II, parece que no partió en los mejores términos con la dirigencia. Así quedó evidenciado en una entrevista que entregó al programa Zona Libre de Humo, de Carlos ´Petiso´ Arango:

“Yo antes de volver al Cali, había hablado con el presidente, yo le fui claro que quería volver para salir campeón, pero que si salía campeón y llega una oferta buena, que me dejara salir, por eso fue que se puso en el contrato la cláusula de salida”, indicó el máximo goleador en el último torneo con 13 tantos.

Harold Preciado con el Deportivo Cali Twitter - @HaroldPreciado

Además, sostuvo que desde la dirigencia no se pusieron en contacto para intentar resolver su continuidad en la institución: “Nunca me llegó ningún mensaje, todo lo manejó mi empresario porque ellos a mí no me mandaron ni un mensaje a ver cuál era la situación, qué podíamos hacer para ver si yo podía seguir en el equipo, pero no hicieron nada de eso”.

“¿Por qué van a estar molestos? Yo llegué y se pudo salir campeón, porque ellos en los cuatro años que estuvieron no habían peleado ni una final. Por lo menos si al presidente le interesara que yo me quedara en el equipo, tenía que por lo menos enviar un mensaje, decirme qué está pasando, llamarme, pero en ningún momento pasó eso. Primero salió a dar entrevistas que a hablar conmigo y eso me molestó”, concluyó.

