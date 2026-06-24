Periodista pidió revelar el informe de la comisión que investiga denuncias de acoso sexual en Caracol: “Es indispensable para recuperar la confianza”

La comunicadora afirmó que el informe no debería permanecer en reserva debido a la magnitud de los hechos denunciados, el interés público que rodea el caso y el respeto que merecen las personas que decidieron denunciar - crédito @jorgeavargas67/Instagram y @orregoricardo/Instagram

El pedido para que se haga público el informe elaborado por una comisión externa que revisó denuncias de presunto acoso sexual en Caracol Televisión ha reactivado el debate sobre la gestión interna de casos de violencia de género en medios de comunicación del país.

La solicitud fue reiterada por la periodista y presentadora Mónica Rodríguez, quien pidió que el documento no permanezca en reserva y que se conozcan sus hallazgos, recomendaciones y eventuales medidas adoptadas por la empresa tras las denuncias que involucran a periodistas y presentadores dentro de la organización.

En el centro de la discusión se encuentra la comisión externa anunciada por la dirección del canal meses atrás, con el objetivo de analizar las denuncias, revisar los protocolos internos y establecer si existieron fallas institucionales que permitieron la ocurrencia de los hechos denunciados. Sin embargo, hasta el momento y según la periodista, no se ha divulgado públicamente el resultado de esa investigación.

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“Meses atrás, el señor Gonzalo Córdoba, Presidente de @CaracolTV anunció la conformación de una comisión externa para revisar las denuncias y evaluar las condiciones institucionales que habrían permitido la ocurrencia de estos hechos. Hasta el momento no se conoce públicamente el resultado de ese trabajo”, señaló Mónica Rodríguez en su cuenta de X.

La comunicadora afirmó que, debido a la gravedad de los hechos denunciados y al interés público que ha despertado el caso, los resultados de la comisión externa conformada para investigar las denuncias de presunto acoso sexual en Caracol Televisión deberían ser conocidos públicamente: “Por respeto a las personas que denunciaron, por la dimensión de los hechos revelados y por el interés público que rodea este caso, considero que el informe elaborado por dicha comisión no debería permanecer en reserva”.

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La presentadora Mónica Rodríguez sostuvo que la divulgación del documento es necesaria para garantizar la transparencia del proceso, fortalecer la confianza pública y conocer las medidas que la empresa adoptará para prevenir situaciones similares en el futuro - crédito @monyrodriguezoficial/Instagram

Rodríguez sostuvo además que la divulgación del documento contribuiría a fortalecer la confianza en las actuaciones adelantadas por la empresa frente a las denuncias conocidas en los últimos meses.

“La transparencia es una condición indispensable para recuperar la confianza. Hacer público ese informe —respetando la confidencialidad y protección de las víctimas— permitiría conocer los hallazgos, las recomendaciones formuladas y las medidas que la empresa está dispuesta a adoptar para garantizar que situaciones similares no vuelvan a repetirse”, manifestó.

La periodista también hizo referencia al papel que han desempeñado las denunciantes al exponer públicamente los hechos y consideró que ahora corresponde a las instituciones y a la compañía responder con el mismo nivel de apertura frente al proceso adelantado.

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“Las víctimas hablaron. El país escuchó. Ahora corresponde a las instituciones y a la empresa responder con la misma transparencia que les fue exigida a quienes decidieron denunciar”, concluyó Rodríguez en la publicación, en la que además etiquetó al Ministerio del Trabajo.

La periodista solicitó al presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba Mallarino, hacer público el informe elaborado por la comisión externa que investigó las denuncias de presunto acoso sexual conocidas al interior de la compañía - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X

Investigación independiente y contexto de las denuncias

La investigación por las denuncias de presunto acoso sexual en Caracol Televisión fue asumida de manera independiente por la jurista Catalina Botero Marino, quien fue designada para liderar la revisión de los hechos y evaluar el entorno institucional en el que se habrían presentado las denuncias.

El presidente del canal, Gonzalo Córdoba Mallarino, confirmó en marzo la realización del proceso de verificación y ofreció disculpas a las personas que se habrían visto afectadas por la situación al interior de la organización.

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En su intervención, Córdoba señaló: “Aquí debe haber una certeza absoluta: nadie está por encima de la dignidad de otra persona. Ningún talento, cargo o trayectoria justifica comportamientos que vulneren ese principio”.

Estas declaraciones se dieron en el contexto de la salida de la empresa del presentador Jorge Alfredo Vargas y del periodista deportivo Ricardo Orrego, quienes fueron mencionados dentro del proceso relacionado con las denuncias internas.

El caso impulsó la creación y fortalecimiento de iniciativas como #YoTeCreoColega y Me Too Colombia, movimientos liderados por periodistas que buscan visibilizar denuncias de acoso y violencia de género en medios de comunicación del país - crédito @catalinaboteroo/Instagram

Además, en abril, el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, ordenó medidas tras identificar riesgos asociados a presuntos casos de acoso sexual laboral dentro del canal, luego de una inspección realizada el 26 de marzo.

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De acuerdo con la cartera, la actuación permitió evidenciar fallas en la prevención, investigación y atención de denuncias internas, así como posibles riesgos para los derechos fundamentales de los trabajadores.

Como resultado, se ordenaron “medidas preventivas de ejecución inmediata” dirigidas a la empresa. Entre ellas, se estableció la “protección integral de víctimas, denunciantes y testigos”, junto con garantías de “no revictimización y no represalia”; y se ordenó el “inicio de investigaciones internas con enfoque de género” y la implementación de “medidas de reparación y garantías de no repetición” dentro de la empresa.

Entre otras disposiciones se incluyeron el fortalecimiento de los canales de denuncia, la reconstrucción de antecedentes disciplinarios, la incorporación del enfoque de género y diversidades, y la realización de acciones de sensibilización dirigidas a todo el personal.

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En ese contexto surgió el movimiento Me Too Colombia, dentro del que se ha recopilado testimonios de mujeres del sector periodístico a través del correo electrónico yotecrecolega@gmail.com.