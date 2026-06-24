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Entrenador de Escocia apuntó a desafiar la historia ante Brasil: “Si pudiéramos ser los primeros en lograrlo, sería algo muy especial”

El seleccionador escocés reconoció el desafío de buscar la primera clasificación a segunda ronda de su país, pero remarcó que sería especial conseguirlo ante la Verdeamarela en Miami

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Steve Clarke afronta el partido de Escocia ante Brasil en el Mundial 2026 con la meta de superar la fase de grupos por primera vez en su historia - crédito Paul Childs/REUTERS
Steve Clarke afronta el partido de Escocia ante Brasil en el Mundial 2026 con la meta de superar la fase de grupos por primera vez en su historia - crédito Paul Childs/REUTERS

Steve Clarke, seleccionador de Escocia, compareció el martes 23 de junio en Miami para la rueda de prensa previa al partido del Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 frente a Brasil, con el objetivo de convertirse en el primer técnico en llevar a la selección escocesa más allá de la fase de grupos en la historia de los mundiales.

Escocia llega al torneo luego de 28 años de ausencia y en dos partidos suma 3 puntos, producto de su victoria en la primera jornada ante Haití, y luego de caer 1-0 ante Marruecos en el segundo partido por un gol encajado en el minuto 2. Brasil, que suma 4 puntos tras vencer a los caribeños por 3-0, es el líder transitorio del grupo. El partido se disputa este miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

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“Los equipos escoceses nunca han logrado superar la fase de grupos, así que si pudiéramos ser los primeros en lograrlo, sería algo muy especial”, afirmó Clarke ante los medios.

Clarke confirmó que su defensa Aaron Hickey será baja ante Brasil. El jugador del Brentford ya había estado ausente ante Marruecos - crédito Pilar Olivares/REUTERS
Clarke confirmó que su defensa Aaron Hickey será baja ante Brasil. El jugador del Brentford ya había estado ausente ante Marruecos - crédito Pilar Olivares/REUTERS

La principal preocupación del técnico antes del encuentro pasa por la baja de Aaron Hickey, descartado para el choque aunque con posibilidades de recuperarse para la ronda eliminatoria. “Esta mañana todos estuvieron en el campo. Aaron no llegará a este partido, pero tenemos la esperanza de que se ponga en forma para la fase eliminatoria. El resto están en forma y listos”, precisó Clarke.

El seleccionador reconoció que la derrota ante Marruecos dejó una lección táctica clara de cara a este partido. “Comenzamos el partido contra Marruecos de forma lenta, y eso hizo que fuese una noche larga y difícil. Esperamos que esta vez empecemos mucho mejor contra Brasil”, señaló.

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La última vez que Brasil y Escocia se enfrentaron en Mundiales fue en 1998, en el partido inaugural. La Canarinha se impuso por 2-1 - crédito Allstar Picture Library Ltd/The Grosby Group
La última vez que Brasil y Escocia se enfrentaron en Mundiales fue en 1998, en el partido inaugural. La Canarinha se impuso por 2-1 - crédito Allstar Picture Library Ltd/The Grosby Group

Ante las preguntas sobre el sistema de juego que empleará ante la Canarinha, Clarke se mostró deliberadamente hermético. “Para el partido de mañana tendrán que esperar para ver, porque no quiero decirle a Carlo lo que vamos a hacer”, dijo entre risas, en referencia a Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil. Sobre la táctica defensiva, fue más explícito: “No sobrecomprometerse al atacar, no dejarnos expuestos al contragolpe, y cuando tengamos el balón, usarlo muy bien y crear ocasiones”.

Clarke trazó un retrato del rival que mezcla respeto con determinación. Consideró a Brasil como un serio candidato al título —“estoy seguro de que esperan llegar como mínimo a los últimos cuatro del campeonato”— y dedicó especial atención a Vinicius Junior, a quien describió como el atacante más peligroso del conjunto sudamericano. “Es el tipo de extremo que no te gustaría enfrentar. Tiene velocidad, es un buen finalizador y es un jugador de primer nivel”, valoró el técnico escocés, que fue lateral durante su carrera como futbolista.

Clarke destacó el rol de Vinicius Junior en la selección de Brasil - crédito James Lang/Reuters
Clarke destacó el rol de Vinicius Junior en la selección de Brasil - crédito James Lang/Reuters

Sobre la posible vuelta de Neymar al once inicial, Clarke también tuvo comentarios de elogio. “Sus cualidades son indiscutibles. Es una de las superestrellas de la era moderna. Creo que desde el banquillo puede darle un impulso al equipo, porque el público también se animará cuando entre”, apuntó.

El seleccionador también se refirió a su capitán, Andy Robertson, del que subrayó su papel como líder del vestuario. “Ha sido un capitán fantástico para Escocia. Lidera a este grupo de jugadores como el líder que es, y es muy importante para mí y para el equipo. Quiero que mañana por la noche sea la mejor noche de su vida”, declaró Clarke.

El formato ampliado del torneo, con 48 selecciones en lugar de las 32 habituales, fue otro de los temas abordados. Clarke quitó peso a ese factor en la clasificación de Escocia: “¿Nos ayudó tener 48 equipos para llegar aquí? Probablemente no, porque ganamos nuestro grupo en Europa”, recordó.

El partido podría verse afectado por las condiciones meteorológicas, según se ha dado a conocer en los más recientes reportes. Al respecto, Clarke confirmó que el cuerpo técnico trabaja con un plan de contingencia ante posibles interrupciones por tormentas eléctricas, similares a las que retrasaron el partido de Francia el pasado lunes ante Irak. “Tenemos una estrategia en mente para afrontarlo. Ojalá que no haga falta”, concluyó.

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