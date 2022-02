Coalición de la Esperanza exige investigar las denuncias de Aida Merlano contra los Char

En la primera semana de febrero se dieron a conocer todas las acusaciones que ha presentado Aida Merlano a la Corte Suprema de Justicia por compra de votos de parte de Alejandro Char para ganar la Alcaldía de Barranquilla. Además, entre todo ahora se filtraron unos chats con mensajes de amor entre los políticos colombianos. Debido al revuelto y escándalo que se generó la Coalición de la Esperanza pidió prontitud en la investigación de la justicia respecto a este tema.

“Pedimos a la Corte Suprema de Justicia diligencia y prontitud en sus indagaciones de cara a evitar que dentro de un mes, cuando tendrá lugar las elecciones de congreso en Colombia, se favorezca perpetuar el entramado de corrupción que viene perpetuándose en el Atlántico y en otras zonas del país y no otorgue la suficientes garantías en el resultado del proceso electoral”, se lee en el comunicado presentado por la alianza de centro.

Además, en el documento anunciaron que estarán viajando al Caribe colombiano para tener contacto los ciudadanos y tener un panorama más claro sobre las denuncias: “Esta semana los candidatos de la coalición de centro estarán visitando la costa Caribe con el fin de escuchar a los ciudadanos y proponerles de una vez por todas que el próximo 13 de marzo se derrote las maquinarias del clientelismo y la corrupción que por años han dominado la política en esa región del país”.





Mensajes entre Merlano y Char

En las conversaciones que tiene la Corte Suprema de Justicia como pruebas, abundan las expresiones de afecto: “Todo para ti, hermosa, amor, mi vida, mi amor, corazón, amándote a diario”, hacen parte de las frases que Char usaba en las conversaciones con Merlano.

En uno de los mensajes revelados por la Revista Semana, se puede leer un chat del jueves 31 de diciembre, aparentemente, de 2015, Álex Char le escribió a Merlano: “Amor mío… desearte lo mejor en el 16 es poco para lo que quiero para ti… Decirte además que tienes en mí una persona que te quiere y aprecia como el que más… Este año que pasó me sentí muy afortunado porque te conocí, quiero que sepas que me has hecho feliz y quisiera que nuestra relación siga fortaleciéndose con los años (...) Me siento afortunado de haberte conocido y quiero que sientas que en mí tienes a una persona que te admira inmensamente (...) Donde estés, mi cariño, amor y todo mi sentimiento para ti”.

Merlano respondió: “Eres lo mejor que me dejó el año pasado, te adoro mi manager”, y acompañó el mensaje con un emoji enviándole besos. Todo este dossier de fotografías reposa en la Corte Suprema de Justicia.

Los pantallazos de las conversaciones, por sí mismas, no comprometen al exalcalde Álex Char con compra de votos y corrupción. Sin embargo, Merlano los entregó a la Corte como complemento de su testimonio.

Pero Álex Char no demoró en responder ante las revelaciones. “Aclaro ese tema de lo sentimental. Por supuesto yo cometí un error, hubo alguna relación con ella mucho antes de ese periodo electoral de 2018. Claro que fue un error y yo lo admito y lo conversé con mi familia en su momento”, indicó.

“Somos humanos, cometemos errores, pero de los errores nos tenemos que levantar, coger fuerza y seguir adelante”, agregó.

Entre las pruebas de la relación entre los congresistas también existen fotos que mostró Merlano. Una de esas imágenes muestra a la exparlamentaria, que actualmente se encuentra en Venezuela, sentada en una cama de pétalos rojos, con un vestido corto perlado y al lado está Alex Char. Ambos tienen una copa de licor en sus manos, en lo que parece una velada romántica nocturna.





