‘Hombre Caimán’ dio la cara e insiste que no le alcanza el dinero: “Pretenden que viva con 1.800.000″

A finales del 2019, Álvaro Lemmon, más conocido en la televisión como ‘el hombre Caimán’, salió del programa ‘Sábados Felices’ del Canal Caracol, donde estuvo trabajando por más de 40 años. Desde entonces, poco se supo sobre su vida. Por cuenta de la pandemia por el covid-19, se lo vio a través de las redes sociales ofreciendo presentaciones y videos promocionales, argumentando que no tenía suficientes recursos económicos.

La polémica sobre su situación actual se volvió a despertar en los últimos días, luego de que este apareciera en un video vendiendo mochilas en un semáforo de Santa Marta. En la grabación, Lemmon manifestó que le tocó recurrir a ello ante la falta de ingresos. Sin embargo, las versiones sobre este caso no se hicieron esperar, y su familia publicó un comunicado al respecto.

Las versiones encontradas entre Lemmon y su familia:

Además del pronunciamiento de Caracol Televisión, que explicaba que ‘el hombre Caimán’ se encuentra pensionado desde hace más de 15 años, sus seres queridos aclararon que este no se encuentra abandonado. Según este relato, Lemmon no está “en una situación de indigencia como se especula en redes sociales”, cuenta con dinero suficiente “para vivir dignamente”, y, además tiene un transporte propio.

Los familiares del popular comediante rechazaron “el comportamiento que él, en compañía de su esposa, han mostrado en redes sociales” durante los últimos tiempos: “Ningún trabajo es indigno, lo que es indigno es querer generar lástima por no saber administrar sus finanzas y además de eso querer ganar fama dejando mal a su familia y no salir a aclarar los malos comentarios que dicha actuación ha generado en redes sociales”.

Los integrantes de la emisora Tropicana dieron a conocer el apartado de una entrevista que le realizaron hace algún tiempo, y en la cual el propio Lemmon precisó que no estaba pasando por un mal momento. “No, eso es pura mierda. Yo no estoy mal, hermano, por mi madre que no estoy mal, yo tengo mi pensión. Mi pensión es de 4 millones de pesos”, aseveró, reconociendo también que se trataba de un “buen dinero”.

La respuesta de Lemmon:

Ante las declaraciones de su familia, ‘el hombre Caimán’ publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, donde confirmó que, aunque sí tiene una pensión, no es de $4.500.000, cifra sobre la que se está hablando en las plataformas digitales, sino de $1.800.000. Esto teniendo en cuenta “todos los descuentos que me hacen de salud y aportes que descuentan, y con ello pago arriendo y servicios, y estudios de mi hijo menor que está estudiante en la universidad, y apenas tiene 19 años. Quedo sin un peso, no trabajo en ninguna emisora o canal de televisión regional”.

Así mismo, resaltó que, antes de la pandemia, ha vivido del ‘día a día’ como muchos otros colombianos, vendiendo DVD’s de sus shows, CD’s de música, vasos y mochilas con su imagen, y su libro. Estos productos, de acuerdo son su relato, los ofrece en centros comerciales: “Un video viralizó mi situación, sí, que añadieron cosas que no son reales es cierto”, sostuvo Lemmon.

No obstante, dijo que los ‘influencers’ que lo grabaron lo están ayudando para monetizar sus redes sociales. “El 100 % de lo que él ganó con ese video me lo va a dar a mí con un contrato que firmamos y notaríamos”.

Finalmente, el comediante señaló el comunicado que divulgó su familia sobre su estado y manifestó que ellos mismos buscan ‘sacar pecho’ por ser cercanos a él, pero ahora sí lo critican: “Pretenden que viva con $1.800.000 cuando ellos tienen otras entradas, trabajan en emisores como César Corredor y Polilla que son los que me han criticado y me mandan a vivir tranquilo con ese sueldo porque ellos no viven con ese sueldo?”.

