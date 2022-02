Video: “Me duele que me trates mal”, Epa Colombia responde a ataques en sus redes sociales

Tomado de Instagram @epa_colombia

Luego de producirse el fuerte enfrentamiento en redes sociales entre Yina Calderón y Epa Colombia, la empresaria bogotana ha tendio que salir a hacer claridad en repetidas ocasiones el motivo del verdadero costo de sus productos capilares. Según expresó Daneidy Barrera, el precio al que los vende es por las nóminas que debe pagar de sus empleados, la vigilancia, el personal de aseo y los altos impuestos que le cobraría la DIAN.

La bogotana se encontraba celebrando el cumpleaños de Felipe Saruma, en compañía de Andrea Valdiri y La Jesuu, cuando en un alto estado de ebriedad compartió unas emotivas palabras con respecto a los ataques de los que ha venido siendo víctima en su cuenta de Instagram y la de su empresa, al parecer por un grupo de seguidores que no estaría de acuerdo con los precios.

“Nadie compra pan, para vender pan. El 33 % es para el Gobierno, el 25 % para mi equipo de trabajo, el 10 % para la materia prima, linda, linda no me ataques”, expresó la empresaria a través de sus ‘InstaStories’.

Por otra parte, Barrera Rojas aseguró que muchos otros productos que se comercializan en el mercado, poniendo como ejemplo el tema del maquillaje, tienen un valor de entre $500 y $1.000 pesos y en el mercado quienes los comercializan los venden por una cifra aproximada de $40.000 pesos.

“No me juzgues amiga, que yo no te estoy robando, soy real amiga porque la supe hacer. Soy real amiga porque siempre te he mostrado lo que soy, yo no tengo que aparentar lo que no soy, lo supe hacer bien, la rompí amiga, te amo”, agregó la reconocida generadora de contenido.

Al final de sus declaraciones, la también influenciadora pidió la colaboración de todas aquellas mujeres a las que les ha hecho la keratina para salieran a mostrar la calidad del producto con el que trabaja en sus peluquerías, asegurando que tiene un cabello 100 % liso.

“Más de 380 empleados directos. Tú no sabes qué es asumir un 33 de IVA. No sabes qué es pagar seguridad y nómina. Espero algún día lo entiendas, porque si fuera fácil cualquiera tendría empresa, te amo mucho, creí que tenía amigas y no a todo el mundo se le cuenta el secreto”, concluyó Epa Colombia en sus redes sociales.

La empresaria es atacada por revelación de los precios a los que sale su keratina y los altos precios que cobra a sus consumidores

Las imágenes fueron replicadas por el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ y allí el video ya alcanza las 200.000 reproducciones y más de 5.600 ‘me gusta’. Asimismo, han sido más de 810 usuarios quienes han aportado con sus comentarios, las opiniones que ha generado el clip, señalando que se trata de una actuación para quedar bien con sus seguidores y otros, de su constante estrategia de marketing.

Otros han expresado su apoyo a la empresaria, así como han sido diversos los comentarios acusando a Yina Calderón de lo ocurrido:

“Es verdad, cualquiera que tenga algún emprendimiento, sabe que así es, toda la platica es para la DIAN”, “Entre más habla, más la caga”, “Se nota que está asustada con esa mala publicidad que se echó encima por lengüisuelta”, “La verdad me preocupa la calidad del producto, que tal después tengamos consecuencias”, entre otros.

