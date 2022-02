Álvaro Lemmon, ‘El hombre caimán’, estaría vendiendo mochilas en las calles de Santa Marta

Capturas de video

La salida del humorista Álvaro Lemmon, más conocido como ‘El hombre caimán’, del programa de humor de Caracol Televisión, ‘Sábados Felices’, fue todo un acontecimiento en el país. Por más de 40 años, las ocurrencias de Lemmon, interpretadas en su guitarra, acompañaron las noches de los sábados en los hogares colombianos.

Tras su salida del famoso programa, en noviembre de 2019, poco se ha sabido del humorista. Algunas noticias falsas sobre su muerte han encendido alertas, pero a través de sus redes sociales el hombre no solo ha desmentido esto, sino que ha comunicado a sus seguidores su nuevo trabajo. Aprovechando la fama que le dio su paso por el programa, el humorista ha promocionado sus servicios para anuncios publicitarios y, en ocasiones, se presenta en diferentes lugares con su show de chistes.

Sin embargo, en las últimas horas en redes sociales se ha hecho viral una grabación en la que se ve al humorista de 75 años en las calles de Santa Marta vendiendo mochilas. El emotivo video, que ya acumula miles de reproducciones, fue publicado en la página de Facebook de ‘Jimmy Humor’, un influenciador que se dedica a publicar videos de bromas y parodias.

En la grabación que dura 6 minutos, el influenciador aparentemente se encuentra a Álvaro Lemmon en un semáforo de la ciudad de Santa Marta. Cuando le pregunta por qué está ahí, el humorista procede a explicar que está vendiendo mochilas en la calle y, efectivamente, se ve que lleva varias de estas tradicionales bolsas hechas a mano. También aseguró que vende unos DVD con la mejor recopilación de su carrera humorística.

Con un caminar lento y protegiéndose del sol del Caribe colombiano, ‘El hombre caimán’ le dice al influenciador que está vendiendo estos accesorios porque no tiene trabajo y “tengo que rebuscármela en dónde sea”. Además, le comenta que está atravesando por una mala situación económica, teniendo dificultades para acceder a vivienda y comida.

Ante esto, quien graba el video decide invitarlo a desayunar y aprovecha para hacerle preguntas sobre cómo terminó en esta situación, la cual según dijo el humorista, vive desde hace más de un año, tras su salida de ‘Sábados Felices’. “¿Usted me está diciendo que una persona que nos alegró por muchos años en ‘Sábados Felices’ ahora está así?”, preguntó el influenciador, y esto generó que el humorista se conmoviera hasta las lágrimas.

Según Álvaro Lemmon, diariamente se gana entre $30.000 y $40.000 vendiendo las mochilas, razón por la que el influenciador ‘Jimmy Humor’ se comprometió a ayudarlo. El hombre aseguró que le iba a crear redes sociales al humorista para que pudiera crear contenido monetizado y no tuviera que seguir en las calles.

Sin embargo, esta situación está generando dudas entre varios usuarios de la red social que creen que el video es una actuación. La principal razón que despierta dudas entre los internautas es que Álvaro Lemmon tiene redes sociales desde hace varios años, de hecho en Facebook tiene más de 30 mil seguidores, en Instagram más de 11 mil y en Twitter más de 12 mil.

Precisamente en sus redes sociales es donde el humorista ha anunciado que hace videos promocionales y, además, publica imágenes promocionando algunas presentaciones en vivo.

Cabe recordar que tras su salida del programa, por medio de su cuenta de Twitter, Lemmon apareció buscando ser contratado para publicidad en redes sociales. “A todos mis amigos les comunico que estoy haciendo vídeos promocionales para sus negocios, saludos de cumpleaños y todo lo que necesite. Económicos. Ayúdame a ayudar″, expresó el también actor en su red social.

Lo que sí ha sucedido es que ‘El hombre caimán’ ha manifestado que el canal Caracol no lo ha indemnizado como esperaba tras sus 45 años de trabajo. Durante una entrevista que sostuvo con el programa ‘Lo Sé Todo’, del Canal 1, reveló cuál fue la cantidad de dinero que la empresa le dio en su momento por motivo de su liquidación: “Por 46 años que yo andaba con Sábados Felices, me dieron 9 millones de pesos y ellos pensaron que eso era un pocotón de plata pa’ mí. ¿Será que yo nunca he visto $9 millones de pesos pa’ adelante?”, manifestó en primera instancia.

