Hache TR, la nueva joya del trap presenta su nueva canción Crecida

De los nuevos exponentes del género urbano llega el bogotano Hache Tr con un track que reúne lo mejor del género urbano y lo mezcla con una dedicatoria para todas esas chicas que a las que no les importa lo que digan de ellas.

El artista de género urbano Hache Tr empezó el año con uno de los lanzamientos más importantes de su carrera, ‘Crecida’, una canción que no solo reúne los mejores beats del género sino que muestra todo el talento que detrás de cada unos de su trabajos. Crecida habla de esas mujeres a las que les encantan los placeres efímeros, que viven una vida alrededor de las banalidades y que muchas veces se convierten en personas interesadas, egoístas y “crecidas”, como dice la canción.

“Esta canción habla de una mujer que se acostumbró a las relaciones tóxicas y pasajeras, los placeres vanos y efímeros, la vida fácil. Siendo así de las más codiciadas en su círculo social”, aseguró Hache Tr a Infobae

En este sencillo, abrió su corazón y contó desde lo más profundo una historia que no solo hará sentir identificado a más de uno sino un momento de su vida muy personal y por el cual se inspiró a escribir una letra tan diciente, “me encontraba en una paradoja sentimental con una mujer. Estaba fascinado por ella y la conexión que teníamos, pero después de varios encuentros me di cuenta que, aunque vivía en un mundo lleno de fantasías y banalidades, esta solo usando una máscara…”, contó el artista.

El track es un reggaetón lento mezclado con RNB perfecto para escuchar en cualquier momento del día y para dedicar cuando los sentimientos pueden más que las palabras. Detrás de la canción estuvo Hache TR quien se encargó dela letra e interpretación, en el beat estuvo Drpnhrd y la mezcla El Arquitecto. Todos colombianos y pertenecientes a la nueva ola del reggaetón capitalino.

En el video el artista quiso mostrar la verdad de lo que pasa detrás de la vida de la protagonista, que aunque se ve muy feliz y ‘Crecida’, en el fondo siente agonía y ansiedad pues está atrapada en un mundo banal, en realidad ella quiere encontrar estabilidad y tranquilidad.

“Una canción perfecta para escuchar con esa persona especial y dejarse llevar, o también para recordar ese amor que nunca pudo ser por los diferentes contextos en las vidas de cada quien”, mencionó Hache Tr a Infobae.

Esta canción es tan importante para Hacer Tr y para su equipo que la tuvo que defender de un artista muy reconocido quien, al escucharla antes de su lanzamiento, le ofreció comprar los derechos y ser él quien la interpretara, por supuesto, Hache decidió continuar con su lanzamiento.

Quién es Hache Tr.

Juan Esteban Henao de 22 años, más conocido como Hache Tr, es un cantante y compositor autodidacta de Bogotá – Colombia. Desde 2018 enfocó su vida en la creación y producción musical. Es reconocido en las escena urbana por su versatilidad y la forma en que se acopla a cualquier ritmo musical, abarcando géneros como el Trap, Reggaetón, R&B, Hip Hop, música experimental entre otros. Sus obras se caracterizan por transmitir y despertar una emoción en el oyente narrando hechos que marcaron su vida.

