Conozca cuánto cuestan las entradas para asistir al concierto de Rubén Blades en Bogotá

Directamente desde Panamá, aterrizará en el Movistar Arena este 2 de abril Rubén Blades Bellido de Luna, mejor conocido como Rubén Blades. Luego de ser reconocido en la más reciente entrega de los Grammy Latino como la Personalidad del año premio que recibió de manos de René Pérez -Residente-), el artista llegará a la capital colombiana a interpretar su más reciente trabajo discográfico: ‘Salswing!’

Dicha producción fue hecha con la Orquesta Roberto Delgado y combina los sonidos caribeños de la salsa con el jazz, en un encuentro musical que, de acuerdo con el mismo Blades, demuestra que los géneros no poseen nacionalidad, “sino que representa un espíritu que trasciende razas, geografías e idiomas”.

Con respecto a la boletería para su presentación en Bogotá, se dividirá en dos fases: la primera, de preventa, que estará habilitada hasta el viernes 4 de febrero a las 8:59 de la mañana. La segunda etapa, que es la de venta para el público en general, comenzará desde ese mismo viernes a las 10 de la mañana.

Los costos de la boletería

Habrá cuatro tipos de palcos diferentes, y el precio mínimo es de 5′200.000 pesos colombianos. A dicho valor se le suman 720 mil por motivo de servicio. Tendrán un cupo máximo para 10 personas. Con respecto a las tribunas, estarán divididas en siete localidades, conozca a continuación el valor de cada una con el servicio.

Tribuna fan sur y norte: 480.000 pesos + 72 mil por el servicio. El aforo permitido será de 273 asistentes

Palco Platino x10: $5.200.000 + $780.000. Aforo para 230 personas

Palco Platino (Boletería individual): $520.000 + $78.000. Capacidad máxima para 40 personas

Palco Oro (Boletería individual): $480.000 + $72.000. Aforo: 700 asistentes

Palco Plata (Boletería individual): $350.000 + $52.500. Capacidad para 670 personas

Los segundo y tercer piso estarán divididos en tres zonas cada uno:

Segundo piso: $280.000 + $42.000. Aforo máximo de 2008 personas

Segundo piso: $220.000 + $33.000 1640 personas

Segundo piso: $108.000 + $16.200 352 personas

Tercer piso: $150.000 + $22.500 2464 personas

Tercer Piso: $150.000 + $22.500 194 asistentes

Tercer Piso: $108.000 + $16.200 450 personas

Vale mencionar que la preventa es solo para clientes Movistar y la edad mínima de ingreso al concierto será de 18 años.

Antes de ir al concierto: conozca un poquito sobre lo que va a escuchar en ‘Salswing’

En esta producción musical Blades y Delgado exploran y desarrollan una propuesta que junta dos de los géneros musicales más influyentes del siglo XX la música afrolatina y el jazz, en particular la salsa y el swing.

Es así como en esta nueva producción musical se pueden encontrar versiones de canciones de Frank Sinatra como Watch What Happens y The Way You Look Tonight; también está una versión de Pennies From Heaven compuesta originalmente por Arthur Johnston con letra de Johnny Burke en 1936.

Esto responde al interés de Blades, que ha mantenido durante en su extensa carrera, de dejarse tentar por otros géneros musicales. Por ejemplo, vale recordar su presentación en ‘Jazz At Lincoln Center’, en la que interpretó El Cantante, en homenaje a Héctor Lavoe, con un arreglo que combinaba el jazz y la salsa y que fue elaborado especialmente para la Big Band comandada por el gran trompetista Wynton Marsalis.

