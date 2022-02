“Se ve hermosa de cualquier forma”: lluvia de elogios para Carolina Ramírez por radical cambio de look

Tomado de Instagram @carocali

Si hay una figura famosa que sorprenda siempre a sus seguidores con el contenido que comparte, esa es Carolina Ramírez. Luego de su importante paso por ‘La reina del flow’, recibió la acogida de millones personas no solo de Colombia, sino de varios países de América Latina: su papel de ‘Yeimy Montoya’ conquistó corazones, y ese cariño pasó a la vida real.

Sus redes sociales se han llenado de reacciones positivas en cada post que hace la vallecaucana, y esta ocasión no fue la excepción, pues recientemente sorprendió con una radical transformación en su apariencia.

Vale recordar que, para su papel de ‘Yeimy’, la artista lució una larga cabellera, y hasta hace pocos días lo tuvo un poco más abajo de sus hombros. Pues bien, recientemente sorprendió a sus 2.5 millones de fanáticos en Instagram al postear varias imágenes con su cabello bastante corto.

¿El motivo? Dicho cambio se debe a que la maestra en arte dramático actuará en el largometraje ‘Unicornio’; allí interpretará el papel de ‘Amanda’ y así lo ha manifestado en las publicaciones de dicha plataforma.

“Bienvenida AMANDA”, escribió Carolina en un breve video en el que presumió su nueva cabellera, y como era de esperarse, los halagos no tardaron en llegar; incluso, varios la siguen recordando por su emblemática participación en las dos temporadas de ‘La reina del flow’.

“Cuántas veces te has cortado el pelo en el último mes? Me encanta”; “Muchos cambios de look en menos de dos semanas”; “Dios mío, Caro, sos demasiado perfecta”; “Amanda, ya te amo y no te conozco”; “Con esa cara cualquier corte queda bien, ¡bella!” y “Es que haga lo que haga es hermosa”, fueron solo algunas de las reacciones destacadas al post.

A través de Instagram, la actriz sorprendió a sus seguidores con un sorprendente cambio de look. FOTO: Captura de pantalla de Instagram (carocali)

De manera paralela, a sus ‘InstaStories’ subió una foto a color en la que escribió en letras grandes el nombre de su nuevo personaje. Dicha selfie fue replicada por varias cuentas de entretenimiento, entre ellas ‘Rastreando Famosos’, donde los elogios no pararon.

Réplicas como: “Ella se ve hermosa de cualquier forma”; “Esa vieja hasta calva se vería divina” y “Hermosa en todas su facetas”, fueron algunas donde los elogios continuaron para la actriz de 38 años.

Captura de pantalla, vía Instagram (rastreandofamosos)

¿De qué trata la película ‘Unicornio’?

Este largometraje, que tendrá en Carolina Ramírez a una de sus grandes figuras, se centra en la historia de cuatro mujeres que buscan de manera incansable el amor de sus vidas, haciendo cosas inimaginables para cada una de ellas. Su directora, la cineasta argentina Natural Arpajou, mencionó que, “Hay personajes que se animan a amar y hay otros que deciden amarse bien. Va de lo complejo que es narrar y entender el amor a través de cuatro mujeres protagonistas”, según recogió el portal español ‘Good show’.

Finalmente, no está de más recordar algunos de los papeles más importantes que ha interpretado Carolina Ramírez. Si bien llegó a un punto muy alto con las dos temporadas de ‘La reina del flow’, la caleña se metió en la piel de Rosario Guerrero en la telenovela ‘La hija del mariachi’; además, encarnó a Policarpa Salavarrieta en la memorable producción de ‘La Pola’, donde actuó junto a Emmanuel Esparza, Luis Fernando Hoyos y Ana María Estupiñán; la película colombiana ‘Delirio’ y ‘Séptima puerta’, una de las series más evocadas en Colombia, emitida entre 2004 y 2005.

