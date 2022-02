Video: ¿Se borró los tatuajes también?, Karol G sorprende

@karolg

El pasado 31 de enero circularon las primeras imágenes que se conocieron de Anuel AA, exnovio de Karol G, quien acompañado de su nueva novia decidió borrarse el tatuaje que tenía en su espalda en honor a la paisa. Con ese video, el puertorriqueño daba por finalizada completamente su relación con la intérprete de ‘Tusa’, retirando el único recuerdo que guardaba.

Este jueves 3 de febrero, Karol G hizo una publicación a través de sus ‘InstaStories’ en donde daba muestra de que no quería saber nada más del cantante de ‘La Jeepeta’ y también borró buena parte de los tatuajes que tenía en sus brazos, que probablemente le recordaban a su exnovio.

Las imágenes causaron sensación en redes sociales pues quizás algunos de sus seguidores no esperaban que la antioqueña tomara la decisión.

Mientras mostraba sus manos y sus brazos, la artista paisa menciona: “Miren que risa esto, primero me hacen eso y luego tun tun tun”, sin embargo, la persona encargada de hacerle el procedimiento le pregunta “¿y este no?”, a lo que la cantante le responde: “¡Ay! This one (este, en español)”.

Aquí el video completo de Karol G borrando sus tatuajes :

La cantante estaría participando en las grabaciones de la última temporada de la serie 'Sky Rojo'

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ fue el encargado de replicar la información compartida por la cantante en su cuenta oficial de Instagram. El clip ya supera las 380.000 reproducciones y sobrepasa los 9.100 ‘me gusta’ de los seguidores de la artista, entre los comentarios destacan que se trataría de un maquillaje especial para la nueva serie que está grabando.

“No se los quitó, solamente es por la serie”, “Enfocada trabajando, esa paisa es más echada pa’lante y no mira atrás”, “Óyeme eso es puro maquillaje, nunca han visto una transformación”, “Es maquillaje, ella está actuando para una serie de Netflix”, “Es lo que la gente quiere ver, pero no”, “Ahora se va a tatuar James”, entre otros.

Karol G estará en la última temporada de ‘Sky Rojo’

El pasado 23 de noviembre de 2021 se conoció que el talento de la antioqueña no tiene límites, así lo dio a conocer en una entrevista en el programa ‘The tonight show’ con Jimmy Fallon en el que reveló que su carrera tendría un pequeño desvío por cuenta de su participación en una serie de la plataforma Netflix.

En ese momento habló de los planes que tenía para 2022, entre los que se encontraban continuar con su gira de conciertos y participar como actriz en alguna producción.

“No lo sé, tengo muchas cosas que quiero hacer en mi vida, solo quiero esforzarme y ver como mujer hasta donde puedo llegar en todo como de manera comercial, tal vez actuando, de hecho voy a actuar”, afirmó Karol G cuando Jimmy Fallon le preguntó sobre sus planes en la vida.

Y agregó: “Voy a actuar. Tengo una sorpresa para mi gente en enero. Voy a empezar a filmar una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuar; tengo un personaje, así que me estoy preparando”, indicó la intérprete de ‘Tusa’ en las declaraciones que ofreció al presentador estadounidense.

