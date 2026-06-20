Encontraron dos toneladas de cocaína bajo tierra en Nariño, cerca de la frontera con Ecuador: así fue el operativo

La droga fue incautada con todo un equipo de artículos y productos usados para su procesamiento - crédito @DirectorPolicia/X

En una acción coordinada, la uniformados de la Policía Nacional de Colombia, el Ejército Nacional, unidades de la Fiscalía y la DEA, así como de la Policía de Ecuador desmantelaron una infraestructura clandestina destinada a la producción de estupefacientes en la un punto de la frontera colombo-ecuatoriana del departamento de Nariño, donde se incautaron 2,3 toneladas de cocaína y una cantidad importante de insumos para su procesamiento.

El operativo, fue uno de los golpes recientes más fuertes contra las redes del narcotráfico en la región, pese a que durante la última semana, las autoridades reportaron al menos 23 operativos contra estas estructuras ilegales.

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La información oficial de la Policía colombiana confirmó que el hallazgo se produjo tras labores de inteligencia que permitieron ubicar la estructura subterránea utilizada para la producción y almacenamiento de cocaína.

El laboratorio, oculto bajo tierra, estaba equipado para producir y almacenar grandes volúmenes de droga que también era guardada bajo tierra.

Las autoridades detallaron que en el lugar se encontraron insumos químicos empleados para la elaboración del alcaloide, lo que evidencia el nivel de sofisticación de la operación ilegal.

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Las autoridades ecuatorianas revelaron que tanto el laboratorio como los estupefacientes pertenecerían a estructuras armadas de Colombia - crédito Policía Ecuador

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad incautaron 650 galones de insumos químicos líquidos y 420 kilogramos de insumos sólidos empleados en la fabricación de cocaína. Además, los agentes hallaron documentos falsos, registros de envíos y equipos de comunicación que evidencian el nivel de organización y sofisticación de la estructura. Entre los indicios recabados se identificaron posibles rutas de tráfico con destino a Centroamérica y Norteamérica.

Desde la Fiscalía General de la Nación se informó que la organización criminal desmantelada mantiene vínculos con disidencias de las Farc, dedicadas a la producción y envío de cocaína desde Colombia hacia Ecuador y, posteriormente, a otros países de la región.

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El laboratorio formaba parte de una red más amplia de producción y distribución, con conexiones en distintos puntos de la frontera colombo-ecuatoriana.

Ejército de Colombia destruye 23 laboratorios de droga en menos de una semana en Nariño

En medio de estos acontecimientos, desde el Ejército Nacional se reportó un conjunto de operativos militares coordinados por la Fuerza de Tarea Hércules que resultaron en la localización y destrucción de 23 laboratorios destinados al procesamiento de pasta base de coca en el departamento de Nariño en un lapso de menos de seis días.

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Las acciones, desarrolladas en los municipios de Barbacoas, El Charco, Olaya Herrera y Tumaco, fueron parte de una estrategia sostenida contra las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico en el Pacífico colombiano.

Los operativos en el departamento de Nariño se han incrementado debido al aumento de salidas de cargamentos cargados con estupefacientes en el Pacífico - crédito Ejército Nacional

Según comunicaron desde el Ejército Nacional de Colombia, la intervención respondió a una planificación operacional diseñada para golpear las capacidades logísticas y económicas de los grupos armados organizados que delinquen en la región.

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La destrucción de los 23 complejos ilegales representó, de acuerdo con estimaciones oficiales, una afectación económica superior a 700 millones de pesos y un impacto contra las fuentes de financiación de las organizaciones delictivas.

Otros operativos

De manera paralela, desde el Ejército informaron que Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat), en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, localizaron 14 complejos cocaleros en los municipios de El Carmen del Darién (Chocó) y Tierra Alta (Córdoba). Estas instalaciones, avaluadas en 393 millones de pesos, estaban destinadas al procesamiento de pasta base de coca para el Clan del Golfo.

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Los complejos cocaleros deben ser destruidos por las autoridades para evitar la reincidencia en el mismo espacio - crédito Ejército Nacional

Según información oficial, las edificaciones ilegales, presuntamente administradas por la subestructura Javier Yépez Contreras, contenían 4.475 galones de Acpm, 1.172 galones de gasolina y 200 kilogramos de hoja de coca picada, además de maquinaria y equipos utilizados en la producción de narcóticos.

De acuerdo con labores de inteligencia militar, la pasta base de coca producida era trasladada hacia Medio Baudó (Chocó), donde se transformaba en clorhidrato de cocaína antes de ser enviada al exterior a través del océano Pacífico hacia Centroamérica.

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