Andrea Guerrero reconoce su responsabilidad por la crisis de la selección Colombia

Colombia quedó con opciones remotas de asistir al mundial tras la derrota ante Argentina. REUTERS/Agustín Marcarían

Tras el fracaso de la selección Colombia en las eliminatorias rumbo a Catar 2022, viejas glorias del balompié cafetero, exdirectivos deportivos y la prensa han señalado algunos culpables, desde los referentes en el equipo hasta el DT Reinaldo Rueda hasta los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Sin embargo, como matemáticamente la Tricolor aún tiene chance de avanzar —más que una hazaña parece un milagro— hasta el momento ninguno ha asumido la responsabilidad, salvo una periodista.

Andrea Guerrero afirmó que asume la responsabilidad de la crisis futbolística del equipo cafetero, dejando entrever que a lo largo de las clasificatorias fue condescendiente con los jugadores y el cuerpo técnico. A su juicio, los defendió en exceso cuando se les señaló por su rendimiento deportivo, no solo de la mano de Rueda, sino del portugués Carlos Queiroz.

“Yo asumo mi responsabilidad, yo tengo responsabilidad en este paquete... también. Yo los he mimado, los he consentido, a todo lo que dicen sobre ellos digo que es una persecución, que pobrecitos. No digo que hay que darles la espalda, pero sí ser realistas, le juro que vengo oyendo Tusa, de Karoll G, todo el día”, dijo en primera instancia durante una transmisión en el programa Saque Largo, de Win Sports.

Guerrero, que previo al partido con Argentina se unió a la campaña #YoMeMonto, creada por la FCF en redes sociales para brindar aliento tras la derrota con Perú, afirmó que se sentía usada, y, además de lo futbolístico, les reprochó a los jugadores la actitud con la que disputaron el partido en el Estado Mario Alberto Kempes pese a la necesidad de sumar de a tres puntos.

“Parecía que trabajara en ‘Picardías’ recreándolos a ver qué hacían. Me siento usada porque no hay derecho a la actitud en ese Argentina vs. Colombia, no estoy hablando de lo futbolístico”, agregó.

La deportista también dejó claro que no está de acuerdo con que Reinaldo Rueda dé un paso al costado en los dos partidos de clasificatorias restantes, como lo sugieren algunos. Para ella, tanto el estratega vallecaucano como los jugadores que usualmente son convocados, tienen que responder hasta el final.

“Si ustedes me preguntan si sacamos a Reinaldo, no, porque tanto Reinaldo como su cuerpo técnico, como los dirigentes y los jugadores que nos tienen aquí, deben dar la cara hasta el último día, que asuman la responsabilidad hasta donde nos llevaron, yo no les voy a hacer el trabajo que entonces traigan a los de la liga (BetPlay). Que estos mismos pongan la cara y el día en que tengan que jugar el partido eliminados, que lo hagan, y ahora es que salgan con que se lesionan una semana antes, estos que vayan hasta el final”.

Por último, Guerrero se refirió a quienes piden apegarse a la fe de que, además de ganar los próximos partidos, a Colombia se le den todos los resultados. Hasta dos fechas atrás, el equipo dependió de sí mismo para asistir a Catar, pero hoy lo más probable es que jugadores como Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina y James Rodríguez se queden sin un nuevo mundial.

“Yo sé que la gente está diciendo apeguémonos a la calculadora, ‘revoliático’ y hagamos las cuentas y todo lo que ustedes quieran, y que hay que sacar a Reinaldo (Rueda)… acá el culpable siempre es el sofá”, concluyó.

