Joven resultó gravemente herida en medio de un atraco en el sector de Galerías, en Bogotá

Un nuevo caso de inseguridad preocupa a los habitantes de Bogotá, especialmente a los del sector de Galerías, donde recientemente una joven recibió un impacto de bala en medio de un atraco.

Este hecho se dio en horas de la mañana del miércoles 2 de enero, cuando una joven de 25 años se dirigía a su lugar de trabajo, ubicado en esta zona al norte de la capital, cuando fue interceptada por tres sujetos armados con arma traumática. La víctima recibió un impacto de bala en el cráneo, por el cual permanece en grave estado en un centro médico de la ciudad.

Los detalles del caso los contó Diego Ávila, novio de la víctima, al diario bogotano El Tiempo, quien relató que ella pasa por la zona en la que sucedió el robo todos los días a la misma hora y es un sitio en el que ya se han dado otros hurtos graves, como el caso de la periodista Natalia Castillo, que fue asesinada en esta misma zona.

Daniela Ávila, según detalló su pareja al diario, salió de su casa en la mañana del miércoles, desde la carrera 17 con calle 53 en el sector de Galerías, y se dirigía a su lugar de trabajo, una empresa de transporte público que se llama ETIB y que es de TransMilenio.

En medio de su camino, cuando pasaba por el parque Lleras, un carro de marca Chevrolet Aveo Emotion de placas GVR939 y de color azul, en el que se movilizaban tres hombres la detuvo. “Le pidieron de forma agresiva el celular y pues ella como acto reflejo comenzó a correr por la carrera 20 hacia el Sur”, detalló su novio.

Ante el temor y ver que uno de los hombres que la amenazaba tenía un arma de fuego, Daniela intentó huir, pero los ladrones la persiguieron y alcanzaron. En ese momento los hombres empiezan a arrastrarla, mientras la sujetan por su maleta.

El relato de Diego Ávila coincide con el que la madre de la víctima dio a la cadena radial RCN Radio. La mujer detalló que la joven salió de su vivienda a eso de las 6:30 de la mañana. “La abordó un carro en el que iban dos venezolanos, estos delincuentes se bajaron y le quitaron su bolso”, detalló la madre.

La progenitora de Daniela agregó que la joven opuso resistencia cuando los hombres empezaron a halarla del bolso y los delincuentes “le dispararon con la traumática en su cabeza”.

Por su parte, el novio detalló al periódico que luego de los hechos recibió una llamada que le alertó sobre el disparo que había recibido su pareja. “Quedé en shock e inmediatamente me desplacé al lugar. Cuando llegué estaba llena de sangre y como no llegó la ambulancia un señor me ayudó a llevarla a la clínica Palermo”, explicó.

En medio de la conmoción, el sujeto que le ayudó también le pasó las placas del vehículo en el que huyeron los agresores, las cuales alcanzó a anotar antes de que desaparecieran del sitio.

El estado de la joven es de gravedad, aunque sus seres queridos señalaron que se recupera satisfactoriamente. Daniela Ávila llegó al centro médico con un trauma grave en el cráneo, además con afectaciones en su oído y un sangrado interno que no cesaba.

Por su parte, la emisora conoció por declaraciones de los habitantes de San Luis y Galerías que minutos después de lo que pasó a la joven, un hombre también resultó herido con un revolver, cuando le intentaron robar su carro de alta gama. Esto mientras el hombre se movilizaba cerca al Parque Lleras, donde fue herida la joven.

Ante las autoridades ya se presentó la denuncia formal por lo sucedido a la joven, mientras que los habitantes de este sector de la ciudad exigen a las autoridade que haya más seguridad.

