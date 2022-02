“Casi me mato”: Egan Bernal publicó una foto y detallaó todas sus lesiones

El ciclista colombiano publicó una nueva foto desde la clínica y tras ser operado de la columna. Foto: @eganbernal

La mañana del 24 de enero será uno de los días inolvidables para Egan Bernal. El ciclista colombiano se encontraba entrenando con su equipo, el Team INEOS en Colombia, en compañía de Dani Martínez, Richard Carapaz, Andrey Amador, Omar Fraile y Brandon Rivera. En la Vía Bogotá - Tunja, a la altura del kilómetro 33+800 en el sector de Cachancipá, el actual campeón del Giro de Italia chocó con un bus que se encontraba estacionado en la carretera.

El ciclista, que se encontraba en una bicicleta de contrarreloj, iba en una posición en la que no podía ver adelante cuando impactó al vehículo que se encontraba al frente suyo. Inmediatamente fue atendido por sus compañeros y luego trasladado a la Clínica Sabana, donde le han practicado varias intervenciones quirúrgicas y de las cuales ya comenzó su proceso de recuperación. El corredor estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Incluso este miércoles, 2 de febrero, fue operado nuevamente de la columna cervical y la operación fue un éxito. La Clínica Sabana, a través de un comunicado aseguró que, “se lograron los objetivos de estabilidad biomecánica de la columna cervical con excelentes resultados clínicos, sin presentar complicaciones durante la cirugía”.

Por ahora el corredor colombiano estará bajo observación del personal médico y se le hará el seguimiento postoperatorio requerido. El doctor Juan Guillermo Ortiz Martínez, de la Clínica Sabana afirmó que, “esto nos permitirá acelerar el proceso de rehabilitación tan importante en nuestro querido paciente”.

El corredor colombiano, que ha recibido el apoyo de muchas personas, comienza su proceso de recuperación y a través de sus redes sociales, dio a conocer detalles de las lesiones que sufrió tras el choque en el que casi pierde la vida.

“Casi me mato, pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Esta siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío. Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien. Así que ahora a recuperar y hacer de esto otro... I’M BACK!! And let’s rock”, fue el mensaje que publicó Bernal en redes sociales.

En la misma publicación, que está acompañada por una foto de él , aseguró que tras el choque tuvo, “casi 20 huesos rotos, 11 costillas, fémur, rótula, T5-T6, odontoides, metacarpiano, un pulgar, me bajé un diente y perforación de los dos pulmones”.

El mensaje que publicó Egan Bernal luego de haber sido operado de la columna. foto: Instagram - Egan Bernal.

Desde que sucedió el accidente, es el el segundo mensaje que Egan Bernal publica en sus redes sociales. el primero fue el pasado 28 de enero y en el, el corredor colombiano agradeció a los médicos por salvarle la vida y a las personas que han expresado sus buenos deseos en su recuperación.

“Después de haber tenido un 95 % de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer. Hoy quiero agradecer a Dios, a la Clínica de la Sabana , a todos sus especialistas por hacer lo imposible, a mi familia, @mafemotas , amigos y a todos ustedes por sus deseos. Sigo en UCI a espera de más cirugías pero confiando en Dios todo va a salir bien. Con el apoyo incondicional de @ineosgrenadiers y @xabier.artetxe”.

