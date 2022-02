El arquero colombiano David Ospina no va más con el Napoli: esta es la razón por la que tendrá que buscar equipo

David Ospina podría cambiar de equipo para la temporada 2022-23. Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini

El futuro de David Ospina podría estar lejos del Napoli para la próxima temporada. Aunque el portero colombiano ha tenido muy buenas actuaciones en el fútbol italiano, su contrato vence en junio, y parece que el proceso para renovarlo no está nada fácil.

Según informó este jueves La Gazzetta dello Sport, la escuadra Azzurri no estaría dispuesta a extender el vínculo con Ospina, pues, sumado a su edad (33 años), el objetivo a largo plazo es poder consolidar un único portero, y mucho más joven. “Alex Meret es la elección de Napoli, el dualismo pronto dejará de existir. El club ha decidido centrarse en él de cara al futuro y en las próximas semanas tiene previsto introducir conversaciones para la renovación del contrato.

La determinación del Napoli se habría acelerado por la petición de Meret para ampliar su contrato: tener mayor protagonismo en la portería, y así, poder mantenerse en las convocatorias con la selección de Italia. Precisamente, Luciano Spalletti, técnico del equipo, le ha dado mayores oportunidades a Ospina en los últimos tiempos. Tan solo en la presente Serie A, el colombiano ha disputado 19 partidos, mientras que el guardameta europeo, cuatro.

“Al final de la temporada expirará el contrato de Ospina y la empresa actualmente se orienta a no renovarlo, considerando además la edad del colombiano, que en agosto cumplirá 34 años, mientras que Meret tiene nueve menos”, apuntó el rotativo italiano.

El portero italiano, Alex Meret, ha perdido protagonismo en la Serie A por las actuaciones de David Ospina. Foto: REUTERS/Ciro De Luca

Por último, el medio asegura que Napoli sí precisaría de la salida de algunos jugadores pensando en ahorrar algunos recursos económicos: “No hay necesidad de tener dos porteros de alto perfil en el equipo al mismo tiempo y ciertamente el salario de un segundo nunca será tan alto. El recorte, por lo tanto, sería coherente con la política de reducción del salario que quiere implementar el presidente para hacer más sostenibles los costos”.

Para poder sostener ambos guardametas, la idea del entrenador es dividirlos por competiciones. Mientras Ospina se lleva todas las miradas en la Liga italiana, Meret tiene la prioridad en competiciones internacionales. Recordemos que Napoli disputará la ronda preliminar de los octavos de final ante el Barcelona los próximos 17 y 24 de febrero.

En el torneo local, el conjunto Azzurri se encuentra segundo con 49 puntos, cuatro menos que el Inter de Milán, líder del campeonato, con un partido pendiente. En la próxima fecha (domingo 6 de febrero) se medirá ante el Venezia en condición de visitante.

Luciano Spalletti asumió como director técnico del Napoli en mayo del 2021. Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini

El panorama de Ospina en la selección Colombia:

El guardameta antioqueño, quien tiene el récord de más partidos jugados con la ‘Tricolor’ (122), hizo parte de la nómina de convocados en la última doble fecha de eliminatorias al Mundial de Catar 2022. En un principio se especuló con su ausencia debido a una “contractura del músculo gastrocnemio de la pierna izquierda”, según un comunicado del Napoli. Sin embargo, el portero llegó con lo justo y pudo actuar en el primer partido ante Perú, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

La derrota ante los ‘Incas’ no sentó bien entre los asistentes al escenario deportivo, pues, muchos de ellos, abuchearon a los jugadores e incluso les tiraron objetos cuando se retiraban del terreno de juego: “En el partido se sintió la desilusión, la gente que nos acompaña puede reaccionar de esa manera cuando los resultados no son positivos. No estuvo bien que lanzaron cosas porque pudieron golpear a alguien. Los silbidos están bien, uno como jugador está dispuesto a eso cuando los resultados no se dan”, dijo el arquero colombiano en su momento.

Para al segunda contienda, contra Argentina en condición de visitante, se creía que Ospina iba a repetir en la formación titular. No obstante, su presencia se descartó hasta último momento por una intoxicación que lo venía aquejando desde el pasado domingo. En su reemplazo estuvo Camilo Vargas, que fue uno de los jugadores más destacados del encuentro.

