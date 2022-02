Jessica Cediel respondió a críticas por “ser tan exageradamente sencilla para vestirse”

Foto tomada de Instagram @JessicaCedielNet

En un mundo protagonizado por las redes sociales, las críticas, prejuicios y/o comentarios negativos tienen un mayor eco. Cada cosa que se publique o que sencillamente no se haga puede generar una opinión con múltiples interpretaciones. En algunos casos, hasta el peinado, maquillaje, manera de hablar, de moverse o de vestir, puede convertirse en el blanco perfecto para atacar. Por ejemplo, por estos días un usuario le hizo llegar a Jessica Cediel una crítica enfocada en el hecho de que frecuentemente usara las mismas prendas de vestir, específicamente su comentario fue: “¿por qué es tan exageradamente sencilla para vestirse? Siempre se le ve la misma ropa”.

Enseguida, la presentadora dio cuenta de su asombro porque las personas pudieran fijar su atención en cosas de este estilo, además, también comentó que gusta de invertir su dinero en otras cuestiones diferentes a la ropa, por ejemplo, la comida o productos para el cuidado de su piel.

“La verdad, es que yo no compro mucha ropa. Para ser honestos, tengo otras obligaciones que para mí son más importantes que comprar ropa, igual me encanta comprar ropa y si tuviera mucha plata, seguramente compararía mucha, pero no; como que el presupuesto lo destino para otras cosas en este momento de mi vida y pues ahí perdonarán si me ven siempre con la misma ropa, pero yo soy así… yo prefiero comprar buena comida, prefiero comprarme vitaminas, buenas cremas para la cara, para el cuerpo, como esas cosas que son inversión pa’ el cuerpo, porque el cuerpo está con uno siempre y tu cuerpo nunca pasa de moda… no me imaginé que la gente como que se diera cuenta también de eso, pero obviamente sí”, dijo en sus InstaSories.

Paralelamente, Cediel también expuso que el precio de las prendas tampoco es una cosa que le quite el sueño, podría ser muy barata o más costosa.

“… Me gusta comprar ropa cuando se puede…. soy súper relajada, me puedo poner una camisa de cinco mil pesos, me puedo poner una camisa de cien mil pesos… No me importa, desde que el gancho esté bien, que es lo más importante, la salud de uno, el cuerpo de uno, el templo de uno, como que la ropa es lo de menos”.

Jessica Cediel reveló haber sido víctima de violencia en una de sus relaciones sentimentales:

Hablando nuevamente desde sus redes sociales, la presentadora bogotana puso este tema sobre la mesa por cuenta de un interrogante que le fue planteado por un usuario: “¿alguna vez has sufrido de violencia de parte de una pareja”, fue la pregunta. Ante esto, la también modelo afirmó que, en efecto, sufrió de violencia. Empero, no amplió la información en cuanto a la expareja que le hizo tal daño y tampoco comentó nada más sobre este pasado noviazgo.

Actualmente y, desde hace un tiempo, Jessica Cediel ha dicho estar soltera. No hay que dejar por fuera que en múltiples oportunidades se ha descrito como “exigente” en estas cuestiones sentimentales. Y, aunque ha estado comprometida, sus noviazgos han llegado a término antes de que fueran sellados con el título de matrimonio.

La presentadora, pese a no mencionar ningún nombre, confesó que sufrió violencia por parte de una de sus antiguas parejas VIDEO: Instagram (rastreandofamosos)

