Guillermo Vives volvió a referirse a la pelea con su hermano Carlos Vives

Guillermo Vives , actor, chef y hermano menor del cantante Carlos Vives , volvió a aparecer este fin de semana después del escándalo familiar en el 2021, en el que se conoció su separación formal de la sociedad que tenía con Carlos.

Luego de varios meses, Guillermo volvió a aparecer, esta vez estuvo en una entrevista en el programa “Los Informantes” de Canal Caracol. El empresario se refirió a la mala relación que tiene actualmente con el artista, además afirmó que aún no han resuelto varios asuntos legales pendientes.

“Yo agoté todos mis cartuchos. Me siento muy feliz de todo lo que serví a mi hermano y de todo lo que lo acompañé. No obstante, también entiendo que en las familias compuestas por hombres es mejor que cada quien coja su rumbo”, precisó en el programa.

Aquellos problemas entre hermanos Vives se dieron porque Guillermo le vendió a Carlos el porcentaje accionario de Gaira, famoso restaurante-bar en Bogotá que construyeron por años y que durante la pandemia se fue a la quiebra. Después pudo ser relanzado en 2021 por el artista colombiano.

Dentro del negocio existen problemas legales, así lo relató Guillermo, detallando como es su congelada relación con Carlos. Además, confirmó que no le gusta andar peleando por plata y temas legales, le desea lo mejor del mundo a la familia del cantante samario y recuerda que siempre lo querrá, sin importar la distancia y el alejamiento.

“Carlos tiene su familia y para él eso le funciona, eso es perfecto. Yo sé que Carlos está ahí, siempre voy a quererlo toda mi vida”, finalizó el empresario.

Guillermo Vives detalló su vida de ahora, trabaja por lanzar un nuevo restaurante en Bogotá, está feliz con su pareja y sus dos hijos. Cada vez que puede visita Santa Marta, su tierra natal.

“No te inventes una historia”: Guillermo Vives arremetió contra Carlos Vives

El sábado 11 de septiembre de 2021 se conoció un nuevo capítulo en este drama familiar, que confirmaría la pésima relación que existe entre los dos. Todo comenzó cuando Guillermo Vives anunció su retiro de la sociedad que habían conformado entorno a ‘Gaira’, restaurante-bar ubicado en una exclusiva zona al norte de Bogotá.

El tema fue expuesto ante los televidentes que presenciaban el matutino ‘Buen día Colombia’, del Canal RCN, donde Guillermo Vives recordó que ya no hace parte del que fuera el negocio familiar, en un primer momento esto fue lo que mencionó:

“Yo vendí mi parte… Pero mejor no hablemos de ese tema, vamos a montar otro, indiscutiblemente estoy viendo, porque es lo que me gusta hacer, a mí me gusta cantar y cocinar”, y haciendo referencia a los otros proyectos en los que se encuentra trabajando. Aclaró además, que el restaurante es propiedad de la familia Vives Vásquez (Por Carlos y Claudia Helena, su esposa y socia); “eso ya le pertenece a ellos porque mi mamá salió de ahí, yo también y mi hermano menor que también era socio, salió de eso”, explicó.

Cabe destacar que, el restaurante se vio obligado a cerrar sus puertas por cuenta del fuerte y extenso confinamiento que vivió Colombia por cuenta del covid-19, lo que los obligó a replantear el modelo de trabajo, sin embargo, muchos restaurantes no lograron salir a flote solamente viviendo de los domicilios, por lo que debieron reestructurar también las contrataciones de ayudantes de cocina y meseros.

Sin embargo, Guillermo se pronunció a través de sus redes sociales en el que señaló a su hermano Carlos Vives como una persona narcisista que no ve más allá de su talento, que bloquea ver lo que hacen bien las demás personas.

