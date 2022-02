Juanfer Quintero es oficializado en River Plate: “Quiero hacerlo muy feliz y ojalá ganemos muchas cosas”

El debut de River la temporada 2022 será el 12 de febrero.

Juan Fernando Quintero comenzó oficialmente su segundo ciclo con el River Plate. Este 31 de enero, once días después de arribar a Argentina para someterse a exámenes médicos, por fin estampó su firma al final del contrato. Lo hizo en compañía del presidente del club, Jorge Brito, y del vicepresidente, Matías Patanian.

Aunque el conjunto de Núñez ya había anticipado la llegada de Juanfer, hoy dueño de la ‘10′ que a lo largo del año pasado portó el también colombiano Jorge Carrascal, mediante diferentes publicaciones en sus redes sociales confirmó su fichaje. #ElRetornoDelRey fue el hashtag utilizado por el equipo para darle la bienvenida, hecho que habla del aprecio que se le guarda al colombiano.

Entre el contenido compartido sobresale un video con las mejores fintas y goles del volante creativo durante las tres temporadas que militó en el Millonario. El cierre del corto no pudo ser otro si no el del gol que le marcó a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018, el segundo del 3-1 en el mítico Estadio Santiago Bernabéu, apenas minutos después de ingresar al campo de juego, pues por decisión de Marcelo Gallardo no fue parte del once inicial.

River Plate le dio la bienvenida a Juan Fernando Quintero con un video en el museo del club.

En otro filme se ve al antioqueño, que recién cumplió 29 años de edad, agradeciéndole a la fanaticada riverplatense por la bienvenida al club. Tanta fiebre de Juanfer hubo que el pasado 20 de enero, cuando aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, incluso sin firmar contrato, algunos hinchas lo recibieron.

“Quiero agradecerle a todos los hinchas de River por los mensajes de apoyo, por el recibimiento, y nada, de mi parte simplemente agradecerles de corazón, sabemos en el club que estamos y yo en lo personal quiero hacerlo muy feliz. Este año tenemos grandes aspiraciones, tenemos grandes metas y queremos cumplir todas las que vamos atacar, con la ayuda y el apoyo de ustedes, los necesitamos. Esperemos que este año sea muy próspero para nosotros y podamos ganar muchas cosas”.

Quintero, que llegó al conjunto de Núñez no solo por los gratos momentos que vivió, sino para tener continuidad, recobrar su mejor nivel futbolístico y ser tenido en cuenta en la selección Colombia, podrá ser tenido en cuenta por el DT Marcelo Gallardo para el debut en la Copa de la Liga Profesional, el sábado 12 de febrero, ante el Unión Santa Fe. Seguramente en dicho compromiso será una alternativa, en lugar de inicialista, dado que sus compañeros le llevas ventaja en acondicionamiento físico, pues él no estuvo en pretemporada y deberá trabajar para estar a tope.

Jorge Brito, presidente de River Plate, y Juan Fernando Quintero. Foto: River

En 2022 Quintero volverá a verse con Jorge Carrascal, quien se reportó con un tanto en la reciente goleada 3-0 sobre Platense por la Copa Ángel Labruna. Tras su destacada actuación pese a ser suplente, Gallardo no ahorró elogios para él, tanto como para creer que no partirá del equipo, como se especuló: “No sé si prestaron atención, pero cada vez que agarraba la pelota, la gente se paraba. ¿Cuántos jugadores hay en el mundo que generan eso?”.

También se encontrará con el juvenil Flabián Londoño Bedoya, a quien el Muñeco tuvo en cuenta en el equipo de primera gracias al talento que demostró en la reserva. Apenas cinco días atrás, durante un juego amistoso de pretemporada, se reportó con gol e ilusiona a la hinchada con deslumbrar como otros delanteros cafeteros como Falcao, Rafael Santos Borré o Teófilo Gutiérrez.

