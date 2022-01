‘Cínico’: madres de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales rechazaron la visita de Uribe a Soacha

/ Colprensa

El pasado fin de semana y de cara a las elecciones de cámara, senado y presidencia, el Centro Democrático, en cabeza de su líder Álvaro Uribe Vélez, continuó con sus correrías por diferentes departamentos para presentar sus propuestas y su equipo. Estas giras han sido polémicas debido a que el expresidente en varios lugares ha sido recibido por chiflidos de comunidades enardecidas mientras ha sido escoltado por esquemas de seguridad.

Pero esta vez en Soacha el ex presidente Uribe fue polémico por declaraciones, el ex senador y quien también es investigado por la justicia se refirió al suceso ocurrido en el municipio en el año 2008 cuando en su gobierno militares por generar incentivos positivos para sus carreras y hojas de vida asesinaron 19 jóvenes para hacerlos pasar por bajas en combate contra guerrilleros.

“Al llegar a Soacha se me revive el dolor por los falsos positivos. Las sentencias condenatorias no son suficientes: se requiere la verdad total” comentó en medio de varias palabras el líder del Centro Democrático.

El mandatario que en el 2008 el ocho de octubre mencionó a los medios de comunicación que en su gobierno el ejercito abría matado a 19 guerrilleros en combate, jóvenes del municipio de Soacha y que ““Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales”, se encontró en esta ocasión lamentando los asesinatos de los jóvenes pero no sin antes seguir señalando responsabilidades en grupos ilegales en lugar de las fuerzas militares. “Por ejemplo, hay que esclarecer la participación del narcotráfico en esos horrendos crímenes, como quedó probado que, infortunadamente, algunos integrantes de la brigada de Ocaña, por razones de narcotráfico, asesinaron a jóvenes de Soacha” fue una de las frases dichas en el pronunciamiento de Uribe el pasado sábado.

El expresidente y líder natural del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se manifestó desde Soacha sobre las ejecuciones extrajudiciales en su presidencia.

Entorno a esto se pronunció una de las madres de los jóvenes asesinados de Soacha en estas ejecuciones, Luz Marina Bernal, una de las líderes de la asociación de Madres de Falsos Positivos de Colombia y quién también es candidata al senado por parte del Pacto Histórico se pronunció, llamando cínico a Uribe y cuestionando su valor al decirle cobarde.

“Cínico, a usted le tocó aceptar los #FalsosPositivos a regañadientes obligado por la Corte y lo hizo sin el más mínimo sentimiento como se ve en este vídeo, es una lastima que el narcoparamilitar me tenga bloqueada. Sí así es de cobarde” pronunció por redes sociales Luz Marina.

Unidad de Víctimas, Luz Marina Bernal Parra

No solo fueron las madres sino que figuras del ámbito artístico nacional como músicos, actores y comediantes se han expresado a la polémica que ha desatado Uribe en Soacha.

Uno de los comentarios certeros fue de la concejal Heidy Sánchez, quien cuestiono la responsabilidad directa del mandatario y sus políticas “Un tipo que siendo presidente de la República justificó el asesinato de estos jóvenes diciendo “seguramente no estarían recogiendo café”. No más impunidad, no más injusticia, no más revictimización para las familias de estos más de 6.402 jóvenes que fueron vilmente asesinados. Nunca más un voto por el uribismo, nunca más un voto por el Centro Democrático. Verdad, justicia, reparación y castigo a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad” mencionó la concejal de la Unión Patriótica diciendo que hechos así lo que hacen es revictimizar a las familias víctimas de estas ejecuciones extrajudicales.

Las fuerzas militares de Colombia abatieron al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 y los presentaron como “bajas en combate”, informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La cifra de “falsos positivos”, como se conocen en Colombia, es mayor de lo que se había reconocido en el pasado y muestra que ese periodo, en el que gobernó Álvaro Uribe, quien rechaza las acusaciones, “se registró el 78% del total de la victimización histórica”. El 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo”, dijo la JEP.

