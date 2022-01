Epa Colomba dice que no se hará más cirugías y pone de ejemplo a Yina Calderón para explicar por qué

Entre el mundo de la farándula nacional, se pueden encontrar varias figuras del entrenamiento que no gustan de realizarse cirugías plásticas y prefieren únicamente ejercitarse y alimentarse lo más sano que sea posible. También hay otras que solo se han operado lo que consideraban era necesario y no pasan de uno o dos procedimientos de este estilo, pero no hay que dejar por fuera a aquellas figuras públicas que tienen una nutrida lista de cirugías plásticas en su haber, por ejemplo, Daneidy Barrera (Epa Colombia).

Aproximadamente en mayo de 2021 la influencer había puesto sobre la mesa el tema de sus cirugías, que incluyen – entre otras – una lipopapada, también se ha operado los senos (aumento), ha pasado por una bichectomía, sin dejar por fuera que su nariz también ha sido operada.

Empero, en lo corrido de estos meses hasta hoy: enero de 2022, Epa Colombia dio cuenta de que hacerse otra cirugía plástica es una cosa que no pasará, por supuesto, desplegó las razones que tuvo para tomar tal decisión, a la vez que puso de ejemplo a Yina Calderón.

“Yo no me voy a hacer más cirugías, no me voy a tocar más la cara ni el cuerpo porque es que amiga, uno de ir a un lado, luego a otro lado, a uno le deforman la cara y si no le deforman la cara queda como Yina (risas)… mentiras, pero es verdad. Cuando tú vas donde un cirujano y luego otro cirujano y luego uno te aplica el Botox y luego otro te aplica el relleno, dañan tu cuerpo, por eso es muy importante saber con qué médico profesional te vas a meter”, aseveró la también empresaria desde sus Historias en Instagram el viernes 28 de enero.

Posteriormente, manifestó lo satisfecha que se siente con su actual imagen. “… Siento que hasta el momento no tengo deformes ni los labios ni el mentón ni los senos, nada… ¿sabes por qué te lo digo? porque Yina se dejó influenciar mal amiga. Una maric* le hacía las extensiones y le decía – ay, aplícate el Botox acá con esta - y luego le decían – Ay, aquí ponen el silicón - … ella corriendo para un lado por la desesperación de quedar bien. Es mejor amiga que ahorres y te metas con personas profesionales, capacitadas de darte un uy buen resultado...”.

Epa Colomba dice que no se hará más cirugías, explica sus razones al poner de ejemplo a Yina Calderón

Es de recordar que Yina Calderón – que ha tenido una relación de ires y venires con Epa Colombia – tiene entre sus múltiples objetivos a alcanzar en la vida el convertirse en una especie de barbie humana. Para ello, durante este mes de enero se realizó un amplio número de cirugías plásticas: 10 para ser exactos. Sin embargo, en lo corrido de estos días después de las operaciones (realizadas el 22 de enero) su salud ha tenido algunos altibajos y hasta debió permanecer hospitalizada. Vale mencionar que, anteriormente, la influencer y DJ ya se había practicado varias cirugías plásticas.

Mamá de Yina Calderón vs. Epa Colombia:

Las madres siempre son el mayor respaldo de un hijo, hija o hije y, seguramente, cuando se dé la situación de tener que defender a sus hijos ante una persona o mil, lo harán. Por ejemplo, después de las palabras expresadas por Epa Colombia sobre Yina Calderón durante estos días, Merly Ome – mamá de esta última – tuvo algo que decir, también desde sus redes sociales.

“Este mensajito va pa’ esta niña Daneidy, más conocida como la Epa Colombia. Yo le quiero preguntar, de verdad, como mamá de Yina, ¿qué le pasa con mi hija? Dígame. A uno de mamá no le gusta que hagan esos comentarios refiriéndose a sus cirugías, ella si se operó es el cuerpo de ella. Creo que ella usted no le pidió consentimiento ni plata ni nada por el estilo… respetémonos un poquito”.

Mamá de Yina Calderón la defiende de comentario de Epa Colombia

SEGUIR LEYENDO: