Le recomiendan a Lina Tejeiro escuchar canción de Andy Rivera, su exnovio, y esta fue su reacción

La historia sentimental entre Lina Tejeiro y Andy Rivera desembocó en un punto final en el año 2018. Sin embargo, aunque es mucho lo que ha llovido en lo transcurrido de estos cuatro años, la actriz y el cantante urbano todavía son protagonistas por aquí y por allá de comentarios en las redes sociales y artículos en los medios de comunicación, puesto que tanto su relación sentimental como su ruptura hicieron mucho eco en el mundo de la farándula nacional.

Entonces, ¿por qué se les vuelve a nombrar nuevamente por estos días? Pues bien, en sus Historias de Instagram la llanera redactó un mensaje destinado a su grupo de seguidores: “¿qué canción debería escuchar?”, enseguida, un usuario le puso sobre la mesa un tema de su expareja, específicamente su recomendación fue ‘Monumento’, un trabajo colaborativo de Andy Rivera con Ñejo (cantante urbano puertorriqueño); es de recordar que, el reguetonero pereirano sacó dicho tema al mercado en octubre de 2021, por supuesto, con su respectivo video musical. Si se habla de vistas en YouTube, dicha pieza audiovisual va al día de hoy por la cifra de 27 millones de visualizaciones.

Ante el panorama que le pintaron, Tejeiro publicó dicha respuesta del usuario y dio cuenta de que la canción aparentemente le gusta, la bailó sutilmente a la vez que dejó ver que también se la sabe, aunque solo puso a sonar las líneas interpretadas por Ñejo: “Y no sé cómo explicarte lo que hay entre nosotros, pero le tengo prohibido que se vaya a ver con otro. Quiero que le mundo sepa que es mío no más ese topo y yo sé que sientes lo mismo por mí y ya hasta lo noto. En la forma que me miras, la manera que me besas, es un rompecabezas”, fue parte del fragmento de la canción compartido por la actriz.

Un rabón con corazón, la película protagonizada por Lina Tejeiro:

Más allá de desenvolverse como actriz en los terrenos televisivos (novelas, series), Lina Tejeiro también ha decidido adentrarse en el campo cinematográfico y plasmar su talento actoral en largometrajes como ‘Un rabón con corazón’. El 27 de enero fue la fecha seleccionada en el calendario para que se realizara el estreno de la comedia en cines.

“Hoy un gran sueño se hace realidad, mi primer protagónico en cine, lo soñé, lo visualicé y hoy es una realidad. Algún día regalarás plumas a quienes no creyeron en tus alas”, redactó la actriz en Instagram respecto de su trabajo en esta producción, que vale mencionar, Juan Carlos Vásquez es quien se desenvuelve como director.

Por supuesto, esta primera película que figura en su hoja de vida actoral se traduce en una gran alegría para Lina Tejeiro, pero también para sus familiares, principalmente su madre, Vibiana Tejeiro. De hecho, desde sus redes sociales la mamá de la actriz mostró lo conmovida que se sintió tras ver a su hija en esta producción cinematográfica. “Sentí de todo, sentí orgullo, emoción, alegría, felicidad. Todavía se me hace un nudo en la garganta”.

