Tuti Vargas habla del significado de su anillo de compromiso

Tuti Vargas vivirá por segunda vez la experiencia del matrimonio – la primera fue con Sebastián Yepes (cantante), cuya historia sentimental llegó a su término en 2018 – y dio cuenta de su compromiso el martes 25 de enero. Por aquellos días la influencer y su pareja – de quien no se ha ampliado la información sobre su nombre – estaban de viaje en Finlandia, fue precisamente allí donde se comprometieron.

De este modo, entre las publicaciones que Vargas realizó sobre su viaje, figuran algunas imágenes con su ahora prometido y, por supuesto, también se le ve posar con su anillo de compromiso. Entonces, como suele pasar con estas historias de compromisos matrimoniales entre figuras públicas, los interrogantes que más se destacan de parte del público y los medios de comunicación tienen que ver con cualquier tipo de detalle que se pueda averiguar sobre el anillo (valor, materiales con los que está hecho, significado), además de la fecha que se haya seleccionado para la boda.

Respecto a esto último, la bogotana no ha ampliado la información en cuanto a si ya se ha fijado alguna fecha para el desarrollo de su boda, sin embargo, sí ofreció algunas palabras sobre la historia detrás de la joya con la que fue sellado su compromiso. “Este anillo es demasiado especial porque significa el once: 11:11 que es nuestro número. La esmeralda es un uno y alrededor tiene once diamantes, y la idea es irlo completando cada vez que cumplamos un año o renovemos votos”, aseveró la influencer desde sus Historias de Instagram el viernes 28 de enero.

Tuti Vargas habla de su compromiso matrimonial

Aquí vale hacer un paréntesis, aunque la creadora de contenido no explicó por qué el 11 es considerado su número como pareja, en la publicación con la que comunicó que se había comprometido, dicho número también fue protagonista:

“... Esto no se trata de la media naranja, ni completarse la vida con nadie, se trata de elegir caminar completos en y hacia un mismo camino y esto lo aprendí gracias a él… Gracias mi amor por dejarme volver a mí, por devolverme mi esencia simplemente acompañándome, por caminar a mi lado y devolvernos esa vida y alegría que habíamos dejado por ahí embolatada. Te amo, estoy lista 11-11. (Miren el número de esta publicación 1.111)”, redactó en ese momento, otra vez en su Instagram.

Tuti Vargas sobre su propuesta de matrimonio: “Fue completamente sorpresa para mí”:

Al parecer, la influencer no había previsto que su pareja tenía planes de hacerle semejante propuesta, en semejante lugar y, además, en el día en que él estaba dándole una nueva vuelta al sol. “La verdad no me lo esperaba, fue completamente sorpresa para mí. Estábamos celebrando el cumpleaños de él y fue demasiado especial, demasiado bonito, todavía no me la creo”.

Además del compromiso matrimonial de Tuti Vargas, por esta misma semana otro compromiso (aparentemente) también sonó por aquí y por allá entre las redes sociales y los medios de comunicación: el de Anuel AA (exnovio de Karol G) y Yailín La Más Viral.

El miércoles 26 de enero la dominicana publicó un video que retrata a Anuel poniéndole un anillo. Enseguida, la propia Yailín es quien destaca la palabra boda: “Comprometida ya. Hay boda señores”. Esto es todo lo que han comunicado, en lo corrido de estos días no han ampliado la información sobre el aparente nuevo estado de su historia sentimental.

En un vídeo de Instragam, Yailin, reveló por medio de un vídeo en su Instagram el anillo de compromiso con su prometido, el cantante Anuel AA.

