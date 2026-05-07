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Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 7 de mayo

¡Alista las reservas! distintos barrios de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

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Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá compartió las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este jueves 7 de mayo.

Trabajos de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento ocasionarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

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Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: Estrella del Norte, Las Orquídeas.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 151 a la Calle 164.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

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Localidad: Chapinero.Barrios: Cataluña.Lugar: De la Calle 45 a la Calle 39, entre la Carrera 7 a la Carrera 3.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Bosa.Barrios: Los Sauces.Lugar: De la Calle 64 Sur a la Calle 67B Sur, entre la Carrera 84A a la Carrera 85 Bis A.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Soacha.Barrios: Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y VilLa Esperanza.Lugar: De la Calle 24 a la Calle 7, entre la Carrera 10A a la Carrera 19De la Calle 21 a la Calle 7, entre la Carrera 4 a la Carrera 10ADe la Calle 7 a la Calle 1, entre la Transversal 7 a la Carrera 16De la Carrera 12 a la Carrera 28B, entre la Calle 1 Sur a la Calle 8.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Tunjuelito.Barrios: San Carlos, San Benito.Lugar: De la Avenida Carrera 19C a la Carrera 13F, entre la Avenida Carrera 14 a la Calle 59B Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Barrios Unidos y Teusaquillo.Barrios: Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Americas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofia, Siete de Agosto.Lugar: De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

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