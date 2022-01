James y Falcao de nuevo juntos, esta es la posible alineación de la selección Colombia ante Perú

La Selección Colombia se enfrenta a Perú en las Eliminatorias a Catar 2022. Alberto Valdes/Pool via REUTERS

¡Hoy juega la Selección Colombia!, el equipo de Reinaldo Rueda disputará un partido muy importante ante la Selección de Perú este viernes 28 de enero a las 4:00 p.m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. La Tricolor es quinta en la clasificación con 17 puntos, los Incas son sextos con las mismas unidades. Un duelo clave en las aspiraciones de las dos selecciones de cara al Mundial.

La presión, sin duda alguna, es para el equipo de Reinaldo Rueda que deberá buscar una victoria que le permita mantenerse en los puestos de clasificación al Mundial de Catar 2022 y también deberá cortar la racha de cinco partidos sin ganar ni anotar un solo gol. La última vez que el equipo nacional sumó tres puntos, fue ante la Selección de Chile en Barranquilla. Esa noche Colombia se impuso por 3-1 con goles de Miguel Ángel Borja (doblete) y Luis Díaz.

El entrenador del equipo es consciente de la situación de la Selección Colombia con respecto a la falta de victorias, es por eso que en rueda de prensa se refirió a esta situación y aseguró que, “mientras que no se logre el gol, hay que aceptar esas críticas. La validez dependerá del análisis de cada juego, del volumen ofensivo, la propuesta en ataque. Si se hace ese análisis no tienen fundamento esas críticas. Que esas críticas nos comprometan a que es una asignatura pendiente. No haber hecho goles nos ha impedido tener una mejor posición”.

No dejes de leer: La nómina de la selección de Colombia casi cuadruplica la de Perú: estos son los jugadores más costosos de la tricolor

La última vez que la Selección Colombia disputó un partido fue ante Honduras en un amistoso que se llevó a cabo en Estados Unidos. Con equipo conformado, en su gran parte por jugadores del Fútbol Profesional Colombiano, logró imponerse por 2-1. Los autores de esos goles fueron Juan Fernando Quintero, que salió lesionado y no pudo ser convocado para estos partidos, y Andrés Colorado, el equipo del Bolillo Gómez descontó a través de Kervin Arriaga.

En último encuentro ante la Selección de Perú fue en la Copa América en el partido por el tercer lugar. En ese duelo, Reinaldo Rueda utilizó un 4-4-1-1 con Camilo Vargas, Stefan Medina, Yerry Mina, Óscar Murillo, William Tesillo, Juan Guillermo Cuadrado (49′), Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Luis Díaz (66′ y 94+4′), Edwin Cardona y Duván Zapata. Ese partido terminó 3-2 a favor de la Tricolor.

Uno de los datos más relevantes que desde hace más de 20 años la Selección Colombia no pierde ante Perú por las Eliminatorias. La última victoria del equipo Inca fue el pasado 16 de agosto del 2001 cuando venció a la Tricolor por la mínima diferencia con un tanto de Norberto Solano.

También te puede interesar: Falcao y sus explicaciones de la falta de gol en la selección de Colombia

Posible alineación de la Selección Colombia para enfrentar a Perú

David Ospina sería titular y capitán ante Perú en Barranquilla. EFE/Sebastiao Moreira

Para el partido que se llevará a cabo en Barranquilla, Reinaldo Rueda tendrá que alinear jugadores con características ofensivas ya que necesita cortar la sequía de goles en el equipo. El favorito para liderar el ataque es el delantero del Rayo Vallecano, Radamel Falcao García, acompañado en el medio campo con James Rodríguez. En el arco, David Ospina será titular y capitán.

Las inquietudes más grandes que surgen en la previa del partido son las de los laterales, ya que Rueda deberá apostar por un equipo lanzado al ataque, pero que deja espacios en defensa, o uno que sea cuidadoso en salida y seguro en defensa. Los nombres de Stefan Medina, Daniel Muñoz, Juan Guillermo Cuadrado, William Tesillo, Fredy Hinestroza y Johan Mojica son los que mas dudas generan al entrenador.

Posible alineación de la Selección Colombia:

David Ospina; Johan Mojica, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz; Wilmar Barrios, Matheus Uribe; Luis Díaz, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Radamel Falcado García. (4-2-3-1)

DT: Reinaldo Rueda

Posible alineación de Perú:

Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula,

DT: Ricardo Gareca

NO DEJES DE LEER: