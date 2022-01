MinAmbiente presenta la Comisión Nacional de Educación Ambiental

En medio de la conmemoración del Día Internacional de la Educación Ambiental se conformó la Comisión Nacional de Educación Ambiental (CNEA), órgano técnico encargado de la coordinación temática y estratégica entre las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y los ministerios de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación.

El evento se realizó en el Parque Nacional del Chicamocha (PANACHI), en Santander. Con la conformación de esta comisión, el Ministerio de Ambiente pretende reforzar lo realizado en 2021 con las siete Comisiones Regionales de Educación Ambiental, que “desarrollaron estrategias de trabajo articulado para el fortalecimiento de la educación ambiental a partir del conocimiento y la experiencia en los territorios de Colombia”, señaló en un comunicado esa cartera.

El evento, que fue organizado por el Ministerio de Medio Ambiente, tuvo como lema “Reconecta Colombia: Nuestra Diversidad, Unida por la Educación Ambiental”.

Durante el espacio, los 33 directores generales de las CAR, líderes de educación, representantes del sector académico, de los gobiernos locales y de las juventudes, acordaron reconocer y potenciar las iniciativas que buscan rehabilitar y conservar los ecosistemas del país.

Por parte del Gobierno nacional, el vocero de este encuentro fue el viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Nicolás Galarza Sánchez, quien manifestó que, “Los imponentes escenarios naturales como los que hoy nos acogen, son aulas vivas que nos permiten acercarnos y apropiarnos de nuestro territorio. Siempre he dicho que no cuidamos lo que no conocemos”.

“Por eso los invito a visitar estas aulas vivas de aprendizaje. Que esta sea la forma de entender la importancia de respetar, cuidar y valorar el patrimonio natural que ha posicionado a nuestro país como destino turístico a nivel mundial”, recalcó el funcionario público, haciendo referencia al Cañón del Chicamocha, una de maravillas naturales de nuestro país.

Durante la celebración del Día Internacional de la Protección del Medio Ambiente, el director de la Corporación Autónoma de Santander Alexcevith Acosta, afirmó que, ”hablar de educación ambiental conlleva un reto fundamental para trabajar en el bienestar y la consistencia con el medio ambiente. Desde Santander, también firmaremos el Pacto por la Protección del Cóndor Andino y el cuidado del agua.”

El viceministro Galarza también tuvo tiempo en su intervención para explicar la hoja de ruta de Colombia hacia la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 51 % a 2030.

Uno de esas herramientas para lograr el objetivo, se basa en la Ley de Acción Climática, que establece como acciones concretas: tener mínimo el 30 % de los mares y áreas continentales como zonas protegidas; lograr la restauración ecológica de al menos un millón de hectáreas y que en 135 cuencas hidrográficas se incorpore el tema del cambio climático como parte de su ordenación ambiental, entre otras.

Durante el jueves 27 y viernes 28 de enero en este departamento, el sector ambiental colombiano se congregará para hablar de la protección de los recursos naturales y de la conservación de la biodiversidad, en una serie de eventos privados, para honrar el cuidado del medio ambiente.

El director Acosta agregó que, “este evento tendrá una agenda académica, artística y cultural, que será una manera de contribuir no solo a la conservación de los recursos naturales, sino a la reactivación económica de la región”.

