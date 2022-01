JEP habría dejando en firme la expulsión de Musa Besaile

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz habría dejado en firme la expulsión del exsenador Musa Besaile, procesado por presuntos nexos con paramilitares y el denominado cartel de la toga, según conoció W Radio.

Ahora, a raíz de esta decisión de la JEP los procesos de Besaile por paramilitarismo y presuntos sobornos a magistrados volverían a las manos de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con lo conocido por la emisora, los magistrados habrían confirmado la decisión de primera instancia, en la que la Sala de Definición lo había expulsado de la JEP luego de haber concluido que, “sus relatos no constituyen verdad plena, no aportan información relevante para develar las dinámicas del conflicto armado en Colombia y también se advierte que en ellos se evidencia una falta de actitud proactiva y seria” como se lee en la Resolución 3525 de 2021.

En ese mismo sentido, el fallo explicó que Besaile debía “presentar una verdad adicional para que su proceso cumpla con los fines de la JEP, pues debe aportar otros elementos que permitan esclarecer hechos relacionados con el conflicto armado”.

Sin embargo, la actitud de Besaile “durante las diligencias estuvo más encaminada a controvertir su responsabilidad en los hechos investigados que a aportar verdad plena”, argumentó la JEP en el fallo que habría sido confirmado .

En su momento el fallo ordenó que el expediente de Besaile por el delito de concierto para delinquir, debía ser remitido a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, así mismo pidió que la JEP fuera excluida del conocimiento de los procesos que lleva ante la Procuraduría y el Consejo de Estado.

Además, también ordenó “no conceder el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada” que había solicitado Besaile.

Vale recordar que el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, después de que Besaile fuera expulsado de la JEP dijo en Blu Radio que el excongresista no fue exacto ni concreto y que, “la JEP no puede ser un escampadero de políticos”. También recordó que quienes no hace aportes a la verdad son expulsados por un incidente de incumplimiento.

Es importante recalcar que, Besaile había presentado una tutela porque presuntamente se le había vulnerado su derecho al debido proceso y a la dignidad humana. Tutela que se supo fue rechazada en los primeros días de enero de 2022.

Cabe recordar que, la JEP en un primer momento admitió el sometimiento del exsenador Besaile por delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y peculado por apropiación, que tienen que ver con sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá para lograr su elección como senador.

Al momento de ser admitido. Besaile se comprometió a dar aportes de verdad plena, temprana y fundamentada sobre las estructuras paramilitares con las que se vinculó, también sobre agentes del estado o empresarios de su departamento sin dejar de lado los actos de corrupción en los que participó con miembros del a Corte Suprema de Justicia.

