Guillermo Lasso busca que Ecuador sea miembro pleno de la Alianza el Pacífico

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, reiteró la intención de que su país se incorpore como futuro miembro al bloque. Se espera que el país vecino haga oficial su petición de convertirse en Estado Asociado de la Alianza, presentando sus avances comerciales y los beneficios que traería al mecanismo internacional.

“El interés de mi país, el Ecuador, es ser parte de la Alianza del Pacífico y de culminar con éxito las negociaciones bilaterales y aquellas que haremos posteriormente con todo el grupo de la Alianza (…) El objetivo de mi gobierno es que el Ecuador se incorpore en primera instancia como Estado Asociado y luego como miembro pleno de este importante mecanismo de integración”, declaró el mandatario.

Los ministerios de Comercio de Colombia, Chile, México y Perú firmaron un Acuerdo de Libre Comercio con el Gobierno de Singapur, luego de un periodo de negociaciones que finalizó en julio de 2021, el cual se materializó durante la XVI Cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico .

La cumbre contó con la participación de invitados especiales, se trató del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso , en la compañía de los miembros del gabinete de Chile, Colombia, México y el Primer Ministro de Singapur.

Se espera que Ecuador haga oficial su petición de convertirse en Estado Asociado de la Alianza, presentando sus avances comerciales y los beneficios que traería al mecanismo internacional.

Colombia entregará la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico en México, tras ostentar este cargo desde diciembre de 2020.

La negociación con la economía asiática permite complementar la relación comercial, incentivar la atracción de inversiones, facilitar los contratos de compras gubernamentales y potencias el acceso de los proveedores de servicios a una amplia gama de sectores.

“Con este paso, Singapur se convertirá en el primer Estado Asociado de la Alianza del Pacífico y luego, los esfuerzos se concentrarán en la puesta en vigor del acuerdo. Los países firmantes iniciaremos nuestros procedimientos internos para incorporarlo a nuestra legislación interna. Las cláusulas de entrada en vigor del acuerdo reconocen las diferencias en nuestros procesos aprobatorios. Por ello, acordamos que el acuerdo entrará en vigor cuando al menos dos países de la Alianza concluyan sus procedimientos internos”, señaló la ministra de Comercio, María Ximena Lombana.

Según la cartera de Comercio , este acuerdo comercial conformado por 25 capítulos complementará la relación económica que adelanta Colombia y los países que conforman este mecanismo con la potencia asiática, al tiempo que incentivará la atracción de inversionistas, facilitará los contratos de compra gubernamentales e impulsará el acceso de los proveedores de servicios a una amplia gama de sectores.

La Alianza del Pacífico está integrada por Chile, Colombia, México y Perú, cuenta con una población de 230 millones de habitantes, un PIB per cápita de US $19.000 y exportaciones que alcanzan los US $627.000 millones. Esto convierte al grupo en el octavo exportador más grande del mundo.

“Con este nuevo Acuerdo Comercial entre Singapur y la Alianza Pacífico estamos cumpliendo con la visión de acercarnos al Asia Pacífico mejorando la relación comercial, atrayendo inversiones, ampliando el acceso al mercado de bienes e impulsando el acceso de los proveedores de servicios en una amplia gama de sectores”, afirmó María Ximena.

Este instrumento deberá cumplir con los trámites ante los órganos legislativos de cada uno de los países, y, en el caso de Colombia, deberá pasar posteriormente al aval de la Corte Constitucional.

De igual manera, se abren las puertas a la cooperación en diversas áreas como la energética, el comercio de alimentos, la economía digital, la infraestructura y soluciones urbanas, gestión portuaria y logística, y la interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior.

El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loog , manifestó su optimismo ante la llegada de su país al bloque latinoamericano: “este TLC es para mejorar la colaboración entre ambas regiones, que históricamente han estado con lazos comerciales, desde los días que los galeones cruzaban el Pacífico”, expresó el mandatario.

El país asiático se convirtió en Estado Observador de la Alianza del Pacífico en 2014 y en candidato a Estado Asociado en 2017. Las negociaciones para un Acuerdo Comercial finalizaron en julio del 2021.





