Fue negado el aumento en reparación a víctimas de masacre en Sucre en el 2001

14-12-2000 Paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA CARLOS VILLALON

Fue negada la solicitud que presentaron algunos desplazados de la “Masacre de Chengue”, perpetrada por paramilitares del Bloque Héroes de Montes de María quienes asesinaron a varias personas del corregimiento de Chengue, en el departamento de Sucre en enero del 2001. El Consejo de Estado negó la petición realizada para que se les incrementara la reparación al daño moral generado al tener que huir de sus hogares. La Alta Corte señaló que no se probaron perjuicios morales distintos a los ya reconocidos.

Anteriormente el Tribunal Administrativo de Sucre estableció en el 2019 que las victimas del Bloque Héroes de Montes de María, tenían derecho a ser resarcidas por el terror, zozobra y traumas afectivos que vivieron y declaró responsables al Ministerio de Defensa - Armada - Policía Nacional del daño antijurídico causado.

Para el 2001 el gobernador de Sucre era Salvador Arana, que luego fue embajador de Colombia en Chile, y ha sido señalado en numerosas oportunidades por su asociación ilegal con los grupos paramilitares. La fiscal del caso, Yolanda Paternina, fue asesinada luego de ser retirada de la investigación por órdenes del entonces fiscal general de la nación Luis Camilo Osorio. Su reemplazante, el miembro del CTI Oswaldo Enrique Borja, también fue asesinado en su casa en Sincelejo.

En el 2019 el Concejo de Estado estableció que como reparación al perjuicio moral de los afectados, las demandas deberían pagarles 20 salarios mínimos mensuales vigentes a los mayores de edad y 15 a los menores, que hicieron parte de las 22 víctimas en este hecho que ocurrió en el municipio de Chengue. También ordenó pagarles más de 6 millones de pesos a cada uno por los ingresos que, se calcula, habrían dejado de percibir por el desplazamiento.

Pero los desplazados han alegado que el Consejo de Estado ha reconocido el pago de sumas superiores a los 100 S.M.L.V, como mecanismo indemnizatorio de perjuicios morales. Con la intención de que se hicieran estos reconocimientos jurídicos, los perjudicados enviaron una solicitud de unificación de jurisprudencia ante la corporación judicial.

El Consejo de Estado estableció que no se probaron perjuicios morales diferentes a los ya reconocidos por el Tribunal en el año 2019, asegurando el fallo: “Es claro que la sola conducta del desplazamiento forzado no impone que los perjuicios morales deban tasarse automáticamente en un monto superior a los 100 smlmv, porque ello está condicionado a que en el proceso se demuestre un daño moral más gravoso e intenso, lo cual no ocurrió en este caso, por lo que el Tribunal Administrativo de Sucre, en ejercicio de su autonomía, tasó las sumas que estimó conveniente para los actores”.

Rincón de la memoria

La Masacre de Chengue, fue un asesinato masivo que tuvo lugar en la madrugada del 17 de enero de 2001, según el paramilitar desmovilizado alias “Juancho Dique” quien comandó la operación, la masacre fue perpetrada por órdenes de Carlos Castaño a Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’ jefe del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la masacre fueron asesinadas 27 personas de manera silenciosa por cuenta de 60 paramilitares que se transportaron en tres camiones y que asesinaron a sus víctimas golpeándolas en la cabeza con un mortero de hierro, también usaron cuchillos y machetes y algunas víctimas fueron degolladas.

SEGUIR LEYENDO: