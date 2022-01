En Colombia se podrían usar pruebas rápidas para detectar el covid-19

Un test de la covid 19, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/ROLEX DELA PENA

El pasado 7 de diciembre el Gobierno anunció los cambios que se llevaron acabo en el proceso de aislamiento y toma de pruebas covid, en este comentó dos grandes transformaciones en el proceso, la primera que el aislamiento se debía reducir a siete días; y la segunda que la toma de pruebas PCR ya no era obligatoria ni necesaria, dado que la sintomatología ya es una evidencia concluyente de la posibilidad de presencia de una infección por la variante Ómicron y por ende, podrá realizarse el diagnóstico con criterios clínicos con nexo epidemiológica.

Ante el panorama y que según los estudios de la Organización Mundial de la Salud -OMS- es muy probable que para este 2022 el virus se regule y pase la crisis que provocó en el mundo, el Gobierno se dispone a estudiar otras opciones para incluir en el proceso y hacer que detectar el virus sea mucho más fácil, por lo que de acuerdo con El Tiempo, el Ministerio de Salud, esta estudiando la opción de que en Colombia se incorporé la opción de pruebas rápidas (caseras) de covid-19 dentro del esquema general de test admitidos por el Gobierno.

Recordemos que esta opción no fue viable desde un principio debido a que no es altamente efectiva y tiene un margen de error superior a las pruebas PCR, además, de su alto costo en el mercado. Sin embargo, con la llegada de ómicron el panorama se transformó debido a que tiene una probabilidad menor de muerte y su sintomatología es más leve.

El ministro Fernando Ruiz, señaló al medio colombiano, que están estudiándola opción como una forma de detectar más rápido el virus, pero que así sea autorizada las personas que les salga positiva tendrían que acceder a la prueba PCR para confirma el resultado. “Deben realizarse validaciones secundarias para que sean de calidad y suficiente sensibilidad. Entonces, se está en proceso de evaluación”, aclaró el funcionario.

Pese a que no esta validada por Estado, es importante resaltar que algunos de esos test ya existen en el país y están registros en el Invima, sin embargo, no están siendo comercializadas de forma rápida; por lo que Fenalco propone que se puedan comercializar en farmacias y sitios de comercio, como en otros países para que el proceso de detección sea acelerado y no siga afectando las empresas y sus trabajadores.





Bajan las cifras de contagios de covid-19 en Colombia, pero suben los fallecidos por el virus

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este miércoles 26 de enero de 2022, 17.889 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 66.998 pruebas de las cuales 28.100 son PCR y 38.898 de antígenos.

El informe también señala que 282 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en el último día. De esta manera, el país llega a un total de 133.019 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a un total de 5.798.799 contagios, de los cuales 100.970 son casos activos y 5.545.155 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad. En cuanto a las regiones con más casos reportados, Bogotá lidera con 7.410 contagiados, seguido de Antioquia con 2.271 contagios y en tercer Barranquilla lugar con 1.664.





