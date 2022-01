“A mí sí me parece normal debatir sin miedos”: Mábel Lara por choques en Centro Esperanza

Riosucio. 15 de Enero del 2022. El precandidato Juan Manuel Galán inició su gira nacional en el municipio de Riosucio, Chocó, de donde es oriunda la candidata al Senado, Yolanda Perea. En la foto: Mabel Lara. (Colprensa-Sergio Acero)

El fuerte debate que se registró entre dos de los precandidatos presidenciales Coalición Centro Esperanza Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria generó sorpresa entre muchos ciudadanos.

Sobre este encontrón, Mábel Lara se pronunció en Twitter y aseguró que ve normal este tipo de enfrentamientos. “Y sobre la Coalición de la Esperanza, a mí sí me parece normal debatir sin miedos y confrontar entre candidatos como ejercicio sano de la democracia. Eso que uno no pueda señalar o atacar a su compañero de coalición o pacto por temor a represalias y matoneos es de autoritarismos”, dijo la periodista que es candidata por el Nuevo Liberalismo para llegar al Senado.

Así mismo, el precandidato presidencial Jorge Robledo se refirió a esa situación pero desde otro ángulo, uno en el que tomó partido a favor de la precandidata Betancourt.

“Acertada la crítica de Betancourt a Gaviria, por aceptar el respaldo de un senador de Cambio Radical a su precandidatura en la #CoaliciónCentroEsperanza. Tiene que haber límites. Y es inaceptable la forma que Gaviria usó frente al justo cuestionamiento de Ingrid”, aseguró Robledo.

El duro cruce de palabras entre Betancourt y Gaviria

Cuando la precandidata agradecía al senador Gustavo Petro por haber dicho que la quería, pero que no compartía que él hubiese hecho alianzas con personajes cuestionables como miembros del liberalismo, fue cuando señaló a Gaviria de hacer lo mismo, pero que era delicado porque él le debía transparencia a la coalición del centro.

“Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo que lo firmamos en el conclave en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo”, dijo la precandidata refiriéndose al apoyo que recibió Gaviria por parte de un sector del partido Cambio Radical.

Complementó diciendo que en el acuerdo había dicho que cuando vieran esos acercamientos los denunciarían en público y que ella no iba a permitir que los “lobos entren donde están las ovejas”.

Es de recordar que el senador de Cambio Radical Germán Varón anunció su apoyo a la candidatura de el exrector de Los Andes, quien la recibió sin mayor problema. “Voy a tratar de convencer al mayor número de personas para que apoyen a Gaviria”, aseguró Varón.

Pues el debate prosiguió y fue cuando Gaviria le replicó a la precandidata Betancourt de una manera fuerte, en la que incluso la atacó de manera personal.

“Ingrid lo suyo es hipocresía y oportunismo. Debería, como dijo Gabriel García Márquez, mirarse en el espejo de sus propias faltas. Por qué no examina la lista de la Alianza Verde, no hay ninguna maquinaría ahí, en su partido?”, le cuestionó el político mientras ella decía que no era de ese partido.

“Es disfrazar de superioridad moral el miedo a competir”, agregó Gaviria. En respuesta, ella aseguró: “A mí no me ataques de manera personal, yo a ti te estoy planteando nuestro acuerdo”.

Gaviria volvió a tomar la palabra para contar por qué se tomó una foto con el senador Miguel Ángel Pinto. “Había una historia familiar. Su esposa estaba enferma de cáncer. Yo le mandé unos mensajes sentidos y él fue a mi casa y me dijo ‘quiero hablar con usted’ y nos tomamos una foto y lo seguiré haciendo”, afirmó.

Y añadió: “También con Germán Varón Cotrino, con quien había estado en un restaurante y me dijo: ‘quiero colaborar con su campaña, a título personal’. ¿Y sabe cómo voy a responder a este tipo de actitud? Sumando apoyos”, reiteró Gaviria.

“Hoy se sumará Rafael Pardo y Alejandro Díaz, gente que yo respeto. Y así en ese tipo de superioridad morales uniendo al país, uniendo a las fuerzas políticas para transformar a Colombia”.

Cuando la exsenadora tuvo de nuevo el tiempo aseguró que no iba a responder a ataques personales. “(Si) llegamos a la Presidencia con gente corrupta, con maquinarias, quedamos secuestrados en la Presidencia. Es lo que hemos visto los últimos 20 años, en que llegan a tener que repartir favores y hablo de favores ilegales como sobornos, como coimas, como mermelada”.

