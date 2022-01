Epa Colombia tendrá que pagarle 1.000 millones a la DIAN: “Me tiene muy aporreada”

Epa Colombia anunció que, por ahora, ni se casa ni tendrá hijos. Foto: Instagram @epa_colombia

Para nadie es un secreto el inminente éxito de la empresa de keratinas de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia. De hecho, sus millonarias ganancias, como es normal en el país, no pasaron desapercibidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que ya le anunció a la influenciadora cuánto debe pagar fiscalmente.

Esta situación, como era de esperarse, no le cayó nada bien a Epa, quien usó sus redes sociales para revelarle a sus millones de seguidores -y clientes- que deberá pagarle más de 1.000 millones de pesos a la entidad.

“Me duele el alma, linda. Estuve trabajando todos estos días súper duro porque la DIAN me dijo ‘necesito que me pagues mil millones’. Uy amiga me dolió hasta el alma, amiga”, expresó a través de sus ya conocidas historias de su exitosísima cuenta de Instagram.

De hecho, para corroborar la estrafalaria suma que deberá pagarle a la Dian, la controversial empresario publicó la declaración de renta donde se lee el monto exacto que deberá asumir por sus millones en los bancos, según el documento son 995′937.000 pesos.

Tras esta revelación, Epa Colombia aseguró que la DIAN la tiene “aporreada” y los acusó de querer que se vaya a la quiebra:

“Definitivamente la DIAN me tiene muy aporreada, en cualquier momento salgo diciendo que me quebré con las queratinas, amiga. Uy no, que pocotón de plata, amiga. Ay linda, estoy es impresionada”, criticó mientras se reía.

Además, se refirió a sus reuniones con empresarios, políticos y otros ‘poderosos’ que inciden, supuestamente, en los valores fiscales que deben asumir quienes emprenden en el territorio colombiano. Asimismo, aprovechó para lanzar comentarios sobre los candidatos a la Presidencia que prometen dar ayudas a los empresarios.

“Eso de nada vale reunirse con un poco de manes ahí que te van a ayudar (…) Que vote, que vamos a bajar los impuestos. ¿Cuáles impuestos, amiga? Estoy tan atacada, amiga. Quisiera desaparecerme por unos buenos días, pero tengo dos, tres funcionarios todos los días preguntando por mí. No, amiga, ya no quiero ser amiga de Uribe, de Petro, ya no quiero ser amiga de nadie”, mencionó Epa Colombia, mientras dio a conocer las fechas y las cantidades que deberá pagar en el transcurso del 2022.

“-La DIAN- me dijo que tenía que pagar otros 2.600… millones, uy no, amiga, o sea que, entre más venda, más plata me quitan. (...) Saqué toda la plata del banco y la voy a esconder en mi casa porque me la está robando la DIAN”, añadió.

Esta información se conoce luego de que la misma Epa Colombia le reveló a sus fans, a días de terminar el 2021, que sus keratinas subirán de precio; “Amiga, a partir del primero de enero la keratina queda a 180 mil pesos”, mencionó la empresaria, aclarando que el incremento es de 20 mil pesos con respecto a la tarifa interpuesta en 2021.

Acto seguido, mencionó el motivo principal para el alza del precio: “La Dian me está diciendo que por cada aplicación de keratina tengo que darle a ellos lo que corresponde”, añadiendo que tratará de compensar el equivalente al incremento con otro producto de su marca, “como unas biotinas o un shampoo para que no sientan el totazo”.

Por otra parte, pidió ante sus seguidores que dejaran de referirse a ella como una “lavadora de dinero” y que tampoco paga impuestos. “No quiero que hablen mal de mí (…) No quiero que sigan diciendo que estoy lavando dinero y que estoy haciendo las cosas super mal” y aprovechó para invitar a sus fanáticos a seguir comprando sus productos en 2022.

“Lo del pobre no es robado, es luchado, amiga”, dijo.

