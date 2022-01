Los memes no perdonaron: así reflejan el agarrón entre Íngrid Betancourt con Alejandro Gaviria y Gustavo Petro

Memes Gaviria - Betancourt / Tomado de Twitter

Las redes sociales fueron protagonistas durante el polémico debate organizado por la revista Semana y el diario El Tiempo este martes 25 de enero. De hecho, varios internautas sacaron a relucir su creatividad y crearon múltiples memes y publicaciones en las que ironizaron varios de los encontrones que se registraron en ese espacio al que asistieron los precandidatos presidenciales Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, Ingrid Betancourt, Francia Márquez, Alejandro Gaviria, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Camilo Romero, Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Galán.

Quizá el enfrentamiento que más llamó la atención durante el debate fue el que protagonizaron dos de los miembros de la Coalición Centro Esperanza, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria y su compañera, la directora del partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt.

Todo empezó porque Betancourt le sacó en cara a su copartidario, en vivo y en directo, las alianzas políticas que hizo recientemente, donde se destacan importantes figuras políticas del partido Cambio Radical. “Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo que lo firmamos en el conclave en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo”, dijo la precandidata.

Este acusación sacó de sus casillas al también exrector de la Universidad de Los Andes, quien en tono airado y con una expresión de bastante molestia, se dirigió de frente hacia ella y con gritos la acusó de ser “hipócrita”.

“Ingrid lo suyo es hipocresía y oportunismo. Debería, como dijo Gabriel García Márquez, mirarse en el espejo de sus propias faltas. Por qué no examina la lista de la Alianza Verde, no hay ninguna maquinaría ahí, en su partido?”, dijo Gaviria.

Dicha situación se viralizó durante y después del debate en las diferentes redes sociales. Sin embargo, en Twitter, fue donde más se vieron publicaciones en las que los seguidores y detractores de ambos políticos se refirieron al tema mediante publicaciones cargadas de chistes, sarcasmos y pullas.

En las fotos y mensajes en la plataforma del pájaro azul se hicieron comparaciones del cruce de Betancourt con Gaviria, con los cara a cara del programa de actuación ‘Protagonistas de Novela’, en el que los participantes debían pararse uno frente al otro y lanzarse toda clase de improperios uno contra el otro.

Memes Gaviria - Betancourt / Tomado de Twitter

Otros internautas, por ejemplo, usaron series animadas como Los Simpson, novelas como ‘Betty, la fea’, entre otras producciones, para mostrar cómo Ingrid Betancourt, que estuvo varios años secuestrada por las FARC, fue el aliciente de varios de los duros encontrones en ese debate.

Memes Gaviria - Betancourt / Tomado de Twitter

Memes Gaviria - Betancourt / Tomado de Twitter

Memes Gaviria - Betancourt / Tomado de Twitter

Memes Gaviria - Betancourt / Tomado de Twitter

Y es que Ingrid, que repite candidatura presidencial, no solo se fue lanza en ristre contra su compañero de coalición, sino también contra Gustavo Petro, a quien había apoyado en 2018 en las elecciones en las que el hoy presidente Iván Duque ganó.

Esta vez, incluso, se atrevió a decir que el líder del Pacto Histórico le “vendió el alma al diablo”, donde le enrostró sus polémicas alianzas políticas, que no solo le han costado enfrentamientos con sus propios copartidarios, sino también durísimos shows mediáticos.

Yo también te he querido mucho Gustavo, pero si no estoy contigo es porque pienso que le vendiste el alma al diablo”. (...) “Cómo puede ser posible que tú hallas aceptado en tu campaña todos aquellos que hemos denunciado - criticó Ingrid Betancourt -. Los políticos más corruptos, los testaferros de gobiernos cercanos y sabes a quién me refiero. (...) Usted habla del poder soviético, eso es estatizar la tierra. Nosotros estamos proponiendo lo contrario: democratizar la tierra”, fueron algunos de los dichos de Betancourt contra Petro.

Dichas acusaciones también ocasionaron diversos memes que inundaron las redes sociales, donde, de nuevo, dejaron a Ingrid mal parada para algunos, pero como la supuesta gran heroína para otros.

Memes Gaviria - Betancourt / Tomado de Twitter

Memes Gaviria - Betancourt / Tomado de Twitter

