Los seis puntos ante Perú y Argentina, el objetivo de la selección Colombia en próxima jornada de eliminatorias

Selección Colombia de fútbol disputando un partido contra Chile por eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022

La selección Colombia atendió a los medios de comunicación tras la llegada de todos los jugadores convocados por Reinaldo Rueda. Los elegidos por el departamento de comunicaciones fueron el volante Wilmar Barrios y el lateral Stefan Medina. Los temas tocados en la rueda de prensa fue la ausencia de gol y la importancia de conseguir los seis puntos en el mes de enero.

El primero en hablar ante los periodistas fue Wilmar Barrios. El jugador del Zenit FC de San Petersburgo en Rusia no tiene competencia oficial desde el mes de diciembre, sin embargo, ya adelantaba junto a su equipo la pretemporada para el 2022. Esta falta de continuidad de algunos jugadores fue el cuestionamiento realizado al volante.

“Seguramente el profe antes de elegir analiza muy bien la situación de cada uno de los jugadores en la actualidad. En lo personal, durante las vacaciones he intentado trabajarme con un plan de trabajo que directamente del club me han asignado. Inicié la pretemporada, he tenido unos partidos amistosos previo a la convocatoria. En lo personal se llega bien. Espero el viernes estar a la altura por si me toca iniciar…estar preparado, concentrado y lo más importante es que podamos ganar”.

La principal crítica al equipo de Reinaldo Rueda es la falta de gol, aunque Barrios no es el llamado a acabar con dicha racha negativa, si respondió al interrogante sobre los trabajos que realizan los delanteros:

“Se viene trabajando lo mismo. Tenemos una nueva oportunidad para todos nosotros los que estamos dentro de la convocatoria. Independientemente de quien juegue lo más importante es que todos quieren estar, todos quieren aportar y esa energía motiva. Dios quiera y cada uno de nosotros ponga el granito de arena para ganar”.

El turno luego fue para Stefan Medina, uno de los jugadores más resistidos en las redes sociales. El defensor habló directamente del partido ante Perú, el primero del mes de enero y que está programado para el 28 de enero en la ciudad de Barranquilla. Para el jugador del Monterrey CF de México, las acciones a balón parado son la manera como los ‘incas’ más sufrirán a los jugadores de Colombia:

“Vamos a trabajar hoy con el equipo completo y eso es muy importante para entrar a fondo en la preparación del partido para hacerle daño a Perú. Por supuesto que la pelota quieta es fundamental por las características de nuestros jugadores, vamos a confiar plenamente en nuestro trabajo y ojalá estemos seguros de lo que somos y podemos lograr, que esta sea una oportunidad maravillosa para nosotros”.

Por último, dejó entrever la convicción al interior del grupo de jugadores de conseguir los seis puntos; tres ante Perú y los otros tres ante Argentina, el 1 de febrero en Córdoba:

“Llegamos con la convicción que hay que buscar los seis puntos, sabemos lo complicado que puede ser, pero no es imposible. Vamos a confiar en nuestro trabajo, capacidades, el talento de la Selección, en nuestros jugadores. Confiar en lo que somos, pensando primero en el partido del viernes que quizá será el más importante que vamos a tener y eso nos va a llevar a buscar el segundo, ojalá teniendo tres puntos amarrados. Tener esa confianza y seguridad que te da para enfrentar lo que viene”

